"Najdenček" 57 let po rojstvu spoznal biološko mamo

57-letni Andy Hallsworth naj bi se rodil približno 31. avgusta 1965, njegovi biološki starši pa so ga šest tednov pozneje zapustili, da bi se izognili izobčenju v svoji zelo verni družini, ker je Andyjeva mama zanosila pred poroko. Biološki starši so ga pustili na stopnicah londonske cerkve, zdaj pa je Andy ugotovil, da je njegova mati še vedno živa in da ga želi spoznati v eni izmed oddaj na britanski televiziji.

Andyjeva mati se je z njegovim očetom poročila šest mesecev po zanositvi, vendar sta v strahu pred zavrnitvijo doma zaradi zunajzakonskega spočetja sina pustila v cerkvi na Sutherland Place v Bayswaterju. Imeti otroka le nekaj mesecev po poroki je takrat veljalo za družbeno sramoto, zato sta odpotovala v Anglijo, kjer se je Andy rodil v bolnišnici, nato pa sta ga zapustila. Odkrili so ga na stopnicah londonske cerkve in ga dali v posvojitev. Andy Hallsworth je preživel srečno otroštvo in nihče mu ni povedal, da je bil zapuščen, a ko so ga pred rojstvom prvega od njegovih dveh otrok spraševali o njegovi zdravstveni zgodovini, so mu povedali, da je bil najdenček.

Za pomoč se je obrnil na oddajo, ki se ukvarja z odkrivanjem družinskih vezi

V želji, da bi našel biološke starše, je Andy iz Norfolka, ki zdaj dela kot oskrbnik živalskega vrta, za pomoč prosil oddajo Long Lost Family ter s testiranjem DNK ugotovil, da njegova mati še vedno živi na Irskem in ga želi spoznati. Bil je najstarejši od osmih otrok. Njegov oče je umrl leta 2009, vse življenje pa je bil poročen z njegovo materjo.

Ko se je vrnil na kraj, kjer je bil zapuščen, je Andy dejal: "Mislim, da je to ta cerkev. Vem le, da mi je bilo ime David Sutherland in da so me našli na Sutherland Place v bližini cerkve ali na njenih stopnicah. "Od tu sem dobil svoj priimek. Tako čudno je pomisliti, da me je mama verjetno pustila prav tu," je dejal za Daily Mail.

"Razmišljam o svoji mami, ki je morda prišla po tej cesti in me postavila sem. Zdi se, da je to res lepa cerkev, in verjetno je želela, da me nekdo najde. Ne vem niti, kateri dan je bil, zato bi rad izvedel več o okoliščinah in razlogih za to," je dejal poročeni oče dveh otrok.

Srečno otroštvo pri posvojiteljih

Andy je imel srečno otroštvo pri posvojiteljih in pravi, da nikoli ni razmišljal o tem, da je bil posvojen, saj ga to ni motilo. Ko je bila njegova žena noseča s prvim otrokom, so zdravniki Andyja povprašali o njegovi zdravstveni zgodovini, zato je s posvojitelji spregovoril o posvojitvi. "Oče je bil zelo vznemirjen, ko mi je povedal, da sem bil zapuščen in da so me našli na stopnicah cerkve," se je spominjal Andy, ki takrat še ni imel rojstnega lista.

"Ne vem niti tega, ali je 31. avgust moj rojstni dan, kdo me je našel, ne vem ničesar, vse to bi rad vedel, vendar ne vem," je dejal Andy. Sčasoma so raziskovalci oddaje Long Lost Family našli Andyjev rojstni list, s katerega je razvidno, da se je rodil avgusta, vendar so ga našli šele 22. oktobra 1965. "To je neverjetno, to pomeni, da sem bil z mamo in da je dva meseca skrbela zame," je dejal čustveni Andy. "Pomislite, kaj je prestajala, ko se je od konca avgusta do konca oktobra borila ter se mi odpovedala. To je moralo biti zelo težko," je dodal. Kasneje je nadaljeval: "Zaradi tega sem razmišljal o biološki materi. Mislim, da me je imela rada, da si je želela, da bi me našli, saj je morala biti v groznem položaju, da je storila to, kar je," je povedal.

Srečanje z biološko materjo

Ko je Andy izvedel, da je njegova 82-letna biološka mati še živa in da ga želi videti, je odpotoval na Irsko, da bi se srečal z njo. Obiskal je tudi grob svojega očeta. Njegova mati se ni hotela javno izpostaviti, zato je njuno srečanje potekalo stran od kamer. Po srečanju je Andy povedal: "Ko sem prišel do vrat, sva si pogledala v oči in se malo objela, nato pa sva se pogovarjala še tri ure, tako da je bilo super, res lepo."

"Rekla je, da je bil to, kar je morala storiti, grozno, vendar se nikakor ni mogla vrniti z otrokom, saj bi bila izgnana in izobčena, kar popolnoma razumem," je dodal. "Toda vse življenje so razmišljali o meni in se tiho spraševali, kaj se je zgodilo, in to je res dobro vedeti. Tako lepo ji je bilo povedati, da sem imel srečno otroštvo," je povedal Andy. "Vem, zakaj sem takšen, kot sem, spoznal sem svojo mamo in vem, od kod prihajam, česar prej nisem vedel. Nič boljšega si ne bi mogel želeti," je ganjen pogovor sklenil Andy.