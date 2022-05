Sum na prvi primer opičjih koz v Sloveniji naj bi se pojavil pri moškem, ki se je vrnil iz tujine. Ali bo prvi primer opičjih koz potrjen tudi v Sloveniji naj bi bilo znano danes.

Za omenjeni portal je direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek povedal, da uradno o tem še ni bil obveščen, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec pa je pojasnil, da informacij ne more komentirati in da bo javnost v primeru pozitivnega rezultata obveščena s strani NIJZ. Danes naj bi podali izjavo za javnost.

Informacije smo preverili na NIJZ, njihov odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

V Evropi več primerov opičjih koz

Okužbe z virusom opičjih koz so bile v zadnjem tednu tako odkrite v Evropi, Severni Ameriki in Avstraliji. V nedeljo so prvi primer opičjih koz potrdili v sosednji Avstriji. Belgija je kot prva država na svetu uvedla obvezno 21-dnevno karanteno v primeru potrjene okužbe z opičjimi kozami. V državi so sicer doslej potrdili štiri primere te bolezni.

Če se pojavi prenos virusa opičjih koz na živali, lahko ta bolezen postane endemična tudi v Evropi, so v ponedeljek sporočili iz Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC). Iz Svetovne zdravstvene organizacije pa sporočajo, da je prenose okužb v državah, kjer ta bolezen ni endemična, mogoče ustaviti.

Po sobotnih podatkih WHO so laboratoriji v 12 različnih državah zunaj endemičnega območja poročali o sumih okužb. Zadnja država, ki je potrdila okužbo z virusom opičjih koz, je Danska.

Simptomi opičjih koz so zelo neznačilni. Običajni znaki, kot so povišana telesna temperatura, glavobol, izčrpanost in lahka mrzlica se namreč pojavljajo tudi pri drugih boleznih. Po določenem času pa se pojavi tudi izpuščaj. Izpuščaj je najbolj značilen znak bolezni, ki jo povzročajo virusi koz. Pri opičjih kozah gre namreč za virus iz skupine t. i. poxvirusov, ki je podoben virusu črnih koz. Gre za bolezen, ki smo jo s cepljenjem že izkoreninili. Od takrat se virusi iz skupine poxvirusov pojavljajo predvsem pri živalih, lahko pa se prenesejo tudi na ljudi.