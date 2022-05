Opičje koze se širijo. Prvi primeri tudi v Avstraliji in na Švedskem.

Monkey pox has arrived in Australia. International Borders, LNP responsibility, fail us again.



Congo strain -10% fatality rate.

Any anti-mask & 'natural immunity' brigade, unperturbed by this virus?

Fuck! #monkeypox #Auspolhttps://t.co/3qOFo1Uwzd pic.twitter.com/y1qKET8tXM — Emergency&BushfireKits (@EmergencyBK) May 20, 2022

Oba Avstralca sta trenutno v izolaciji, hkrati pa poteka beleženje njunih stikov, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Avstralski premier Scott Morrison je danes v Perthu novinarjem dejal, da je treba to zadevo jemati resno, a dodal, da še ni razloga za paniko. Foto: Reuters

Na Švedskem še ugotavljajo izvor okužbe

Na Švedskem zdravstvene oblasti niso razkrile podatkov o okuženem posamezniku, sami pa še ugotavljajo, kje se je posameznik okužil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Simptomi pri okužbi z virusom opičjih koz so lahko blagi ali resni. Sprva se pojavijo simptomi, podobni gripi, kot so vročina, bolečine v mišicah in otekle bezgavke. Pozneje se lahko pojavijo izpuščaji in rane, ki so občasno tudi boleče.

Do prenosa virusa med ljudmi prihaja ob stiku s kožnimi ranami okuženega ali ob stiku z materiali, ki so se dotikali kože okuženega. Prav tako je okužba mogoča z izmenjavo telesnih tekočin ali kapljično.

Učinkovito tudi cepivo proti črnim kozam

Pred kratkim je bilo odobreno cepivo, ki ščiti pred okužbo s tem virusom, a je še nedostopno širši javnosti. Dobro zaščito pred okužbo sicer zagotavlja tudi cepivo proti črnim kozam.

Pred Švedsko in Avstralijo so primere okužbe potrdili v Veliki Britaniji, ZDA, Kanadi, Španiji in na Portugalskem.