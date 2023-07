Na vojaški paradi v Pjongjangu predstavili nove drone in rakete #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dogajanje ob proslavi dneva zmage na severu korejskega polotoka so budno spremljali v Seulu in Washingtonu, ki sta v zadnjem obdobju na nezadovoljstvo Pjongjanga še okrepila vojaško sodelovanje. Foto: Reuters

Voditelj Severne Koreje Kim Džong Un je v četrtek zvečer na vojaški paradi v Pjongjangu, ki so se je udeležili tudi člani delegacij iz Kitajske in Rusije, med njimi ruski obrambni minister Sergej Šojgu, predstavil nove tipe brezpilotnih letalnikov in medcelinskih balističnih raket (ICBM).