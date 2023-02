Severna Koreja se je z raketami odzvala na vajo Seula in Washingtona #video

Severna Koreja je danes sporočila, da je v četrtek preizkusno izstrelila več manevrirnih raket, in zatrdila, da se okrepljene vojaške vaje med ZDA in Južno Korejo "lahko štejejo za vojno napoved". Pjongjang je to sporočil po tem, ko sta Washington in Seul v Pentagonu izvedla simulacijo, osredotočeno na odzive na jedrski napad Severne Koreje.

Severnokorejske sile so v četrtek izvedle "vajo izstrelitve strateških manevrirnih raket", pri čemer so proti morju ob vzhodni obali Korejskega polotoka izstrelile štiri rakete hwasal 2, je poročala severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA in dodala, da je Pjongjang s tem pokazal "sposobnost smrtonosnega jedrskega protinapada na sovražne sile".

Rakete so preletele dva tisoč kilometrov in nato "natančno zadele vnaprej določen cilj v Vzhodnem korejskem morju", je še sporočila KCNA.

Južnokorejsko obrambno ministrstvo je podvomilo o takšnem opisu preizkusa in navedlo, da obstaja razlika med tem, kar je Pjongjang razglasil, in tem, kar so zaznali ameriški in južnokorejski nadzorni organi. Dodalo je, da analiza še poteka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Potezo označili kot provokacijo

Severni Koreji v skladu z veljavnimi sankcijami Združenih narodov sicer ni prepovedano izstreljevati manevrirnih raket, vendar je četrtkova vaja sledila številnim preizkusom orožja Pjongjanga ta teden, vključno z izstrelitvijo dveh medcelinskih balističnih raket. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je dejanja Severne Koreje ta teden obsodil kot provokativna.

Pjongjang je to kritiko označil za "nepravično in neuravnoteženo" in ZN pozval, naj "ostro obsodijo" Seul in Washington zaradi njunih skupnih vojaških vaj, navaja AFP.

Razmere na Korejskem polotoku so že dlje časa zelo napete, potem ko je Severna Koreja v zadnjih tednih izvedla vrsto raketnih preizkusov. Številni se bojijo, da bo Pjongjang kmalu izvedel tudi prvi jedrski poskus po več letih.