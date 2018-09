70 let Severne Koreje #foto

Mednarodna skupnost je pozorno spremljala parado, saj bi lahko Severnokorejci na njej predstavili novo orožje, predvsem pa bi lahko ponudila odgovore na vprašanja o izpolnjevanju zavez glede jedrske razorožitve.

Na sprevodu je sodelovalo več tisoč vojakov. Foto: Reuters

Kim ni želel ogroziti otoplitev odnosov z mednarodno skupnostjo

Poleg več tisoč vojakov so na paradi sodelovali tudi topništvo, oklepna vozila in tanki, prizorišče pa so preletela vojaška letala. Kim Džong Un se je očitno odločil, da tokrat ne bo prikazal medcelinskih balističnih raket, ki lahko dosežejo ameriško celino in nosijo jedrske konice. S tem bi namreč lahko ogrozil nedavno otoplitev odnosov z mednarodno skupnostjo po vrhu z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v Singapurju.

Na častni tribuni je poleg Kima sedel odposlanec kitajskega predsednika Li Zhanshu. Foto: Reuters

Kim in Trump sta na junijskem vrhu podpisala ohlapen dogovor o jedrski razorožitvi Korejskega polotoka, ki pa ne vključuje časovnice, podrobnega načrta in mehanizmov za preveritev procesa razorožitve.

Na častni tribuni je poleg Kima sedel odposlanec kitajskega predsednika Li Zhanshu, ki je eden od sedmih članov stalnega komiteja politbiroja kitajske komunistične partije, najmočnejšega organa v državi.

Poleg več tisoč vojakov so na paradi sodelovali tudi topništvo, oklepna vozila in tanki, prizorišče pa so preletela vojaška letala. Foto: Reuters

Na paradi ob visokem jubileju niso prikazali medcelinskih balističnih raket. Foto: Reuters

Kim je junija s Trumpom podpisal ohlapen dogovor o jedrski razorožitvi Korejskega polotoka. Foto: Reuters

