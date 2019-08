Na ulicah Moskve 20 tisoč protestnikov, policija vdrla v pisarno nesojene svetnice #video

S protesti je opozicija začela, potem ko moskovske volilne oblasti - županSergej Sobjanin velja za tesnega zaveznika Vladimirja Putina - na kandidatno listo za volitve 8. septembra niso uvrstile 57 kandidatov za mestne svetnike, med drugim tudi priljubljenih opozicijskih politikov, kot so Ilja Jašin, Ljubov Sobol in Dmitrij Gudkov.

Volilna komisija je postavila več pogojev za njihovo kandidaturo. Med drugim je moral vsak zbrati 5.000 glasov podpore, a jih komisija vseeno ni želela registrirati, češ da so nekatere podpise ponaredili.

K udeležbi na protestih je opozicija pozivala prek spleta, z njimi pa želi doseči, da bi dovolili sodelovanje na septembrskih volitvah v Moskvi tudi neodvisnim kandidatom in opoziciji.

Na transparentih, ki jih je bilo danes opaziti v množici, med drugim piše Dajte nam pravico voliti ter Dovolj ste nam lagali. Nekateri protestniki pa so nosili slike demonstrantov, ki so jih aretirali na prejšnjih protestih. Foto: Reuters

Policijsko nasilje in aretacije

Današnji shod so oblasti sicer odobrile - običajno protestov ne dovolijo - in niso aretirale nikogar. So pa po protestih aretirale več deset ljudi, ki so želeli demonstrirati še blizu uradov mestnih oblasti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Policija je na prejšnjih dveh protivladnih protestih, ki so prav tako potekali v soboto, aretirala več kot 1.600 ljudi. Po protestih prejšnji konec tedna so se pojavile kritike zaradi nasilnosti policije do protestnikov. Foto: Reuters

Pred protesti pa so danes prijeli pravnico Ljubov Sobol iz tabora opozicijskega voditelja Andreja Navalnega, ki je volilne oblasti niso uvrstile na volilno listo. Na Twitterju je objavila video posnetek (spodaj), na katerem je videti, kako policija na silo vdre v njeno pisarno. Že prejšnji teden so jo pred protesti začasno priprli.