Skrivnostna nesreča v Rusiji: umrlo pet ljudi, zaznali radioaktivnost

V četrtkovi nesreči v vojaškem oporišču blizu mesta Arhangelsk na severu Rusije je po najnovejših podatkih ruskega obrambnega ministrstva umrlo pet ljudi, trije so bili ranjeni. Šlo bi lahko celo za ponesrečen preizkus jedrskega orožja.

Med preizkusom raketnega motorja na tekoče gorivo odjeknila eksplozija. Po njihovih navedbah je pri tem umrlo pet strokovnjakov ruskega državnega podjetja za jedrsko energijo Rosatom. Še trije so bili ranjeni in so prepeljali v bližnje bolnišnice.

Ameriški strokovnjaki za jedrsko energijo medtem že ugibajo, da se je nesreča v resnici zgodila med preizkusom balistične rakete z jedrsko bojno glavo, poroča tiskovna agencija Reuters.

V bližnjem mestu Severodvinsk so namreč zaznali radioaktivno sevanje in o tem v petek obvestili prebivalce, opozorilo pa je nato s spletne strani mesta hitro izginilo brez pojasnila.

V začetku tedna je sicer zagorelo že v skladišču streliva v vojaškem oporišču v sibirski regiji Krasnojarsk v Rusiji, čemur je sledilo več eksplozij. Pri tem je po najnovejših podatkih umrl najmanj en človek, 13 ljudi je bilo poškodovanih.



V zadnjih letih se je v nekdanjih sovjetskih republikah zgodilo več podobnih nesreč v zastarelih skladiščih streliva. Konec junija je v Kazahstanu v podobni nesreči umrlo več ljudi. Foto: Reuters

Preiskovalci domnevajo, da se je incident zgodil zaradi neustreznega ravnanja s strelivom. V tem skladišču sta nato eksploziji odjeknili še v petek, pri čemer je bilo poškodovanih osem ljudi. Zadnji dve eksploziji naj bi povzročila strela.