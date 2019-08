Trump bi v nov sporazum o raketah z Rusijo vključil tudi Kitajsko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po propadu rusko-ameriške pogodbe o prepovedi jedrskih raket srednjega dosega (INF) je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da mora morebitni nov dogovor z Rusijo vključevati tudi Kitajsko. To bo po besedah Trumpa zelo dobro za svet.

Trump naj bi o tem že spregovoril s kitajsko stranjo, ki je zelo navdušena nad morebitnimi pogajanji, je dodal.

"Verjamem, da se bo to zgodilo," je dejal o morebitnem novem dogovoru.

V petek, 2. avgusta 2019, je prenehala veljati pogodba med ZDA in Rusijo o prepovedi jedrskih raket srednjega dosega (INF). Državi krivdo za to pripisujeta druga drugi. Pogodbo sta leta 1987 podpisala tedanji ameriški predsednik Ronald Reagan in zadnji voditelj Sovjetske zveze Mihail Gorbačov. Z njo sta želela preprečiti obstoj raket, ki bi dosegle evropska ali ruska mesta z malo ali nič opozorilnega časa.