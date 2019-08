V eksploziji skladišča streliva v Rusiji več ranjenih

Štiri ljudi so zaradi poškodb odpeljali v bolnišnico, nihče pa ni podlegel poškodbam. Evakuirali so vse okoliške prebivalce v oddaljenosti 20 kilometrov od kraja nesreče. Poudarili so, da prebivalci v bližnjem mestu Achinsk niso ogroženi. Območje vojaškega oporišča so zaprli.

V zadnjih letih se je v nekdanjih sovjetskih republikah zgodilo več podobnih nesreč v zastarelih skladiščih streliva. Konec junija je v Kazahstanu v podobni nesreči umrlo več ljudi.