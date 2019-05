Na Tajvanu po 30 letih boja danes prve istospolne poroke

Tajvanski parlament je pred tednom dni kljub nasprotovanju konservativnega dela družbe legaliziral istospolne poroke, s čimer je otok postal prva država v Aziji, ki je istospolno usmerjenim priznala to pravico. Prvi pari so svoje zveze registrirali v mestni hiši v Tajpeju.

Novopečeni zakonci ponosno pokazali svoje poročne liste

Pred številnimi kamerami in fotoaparati so se novopečeni zakonci objeli in poljubili ter ponosno pokazali svoje poročne liste in nove osebne izkaznice, na katerih je naveden njihov zakonski stan. Med mladoporočenci sta bili tudi socialna delavka Huang Mei Yu in njena partnerica You Ya Ting.

V zakonski stan naj bi danes na Tajvanu skočilo okoli 300 istospolnih parov. Foto: Reuters

Leta 2012 sta si prisegli večno zvestobo pred naprednim budističnim svečenikom, vendar sta si ves čas želeli enake pravice kot heteroseksualni pari. "Sicer pozno, vendar sem vseeno vesela, da se lahko še v tem življenju uradno poročiva," je po podpisu poročnega lista dejala Huangova.

Pravno priznanje njune ljubezni je po njenih besedah pomemben korak, drugim pa bo morda olajšalo sprejeti njuno zvezo. "Zdaj, ko so istospolne poroke pravno priznane, mislim, da bodo moji starši končno dojeli, da gre za resno zvezo, in me bodo nehali prepričevati, naj se poročim z moškim," je dodala.

Prva sta se sicer poročila Shane Lin in Marc Yuan, ki sta se zaljubila med študijem. "To ni bilo enostavno potovanje, zelo sem srečen, da imam podporo svojega partnerja, družine in prijateljev," je vidno ganjen dejal Lin. "Danes lahko pred tako številnimi ljudmi rečem, da sva geja in da se bova poročila. Zelo sem ponosen, da je moja domovina tako napredna," je dodal.

Po navedbah tajvanskih oblasti naj bi danes zakonsko zvezo sklenilo okoli 300 istospolnih parov, od tega okoli 150 v Tajpeju, ki se lahko pohvali z zelo živahno istospolno skupnostjo. Mestne oblasti so pred nekoč najvišjim nebotičnikom na svetu Taipei 101 pripravile poročno zabavo na prostem, ki naj bi se je udeležili tudi predstavniki lokalnih oblasti in gosti iz tujine.