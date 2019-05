Zgodovinski premik v Aziji: Tajvan legaliziral istospolne poroke

Tajvanski parlament je potrdil zakon o legalizaciji porok istospolnih parov. 23-milijonski otok je tako postal prva azijska država, kjer so istospolne poroke uradno dovoljene. Potrditev zakona so že pozdravili tajvanska predsednica Tsai Ing Wen in zagovorniki pravic skupnosti LGBT. Zakon bo začel veljati prihodnji petek.

Zakon, ki so ga poslanci potrdili z veliko večino, istospolnim parom omogoča oblikovanje tako imenovanih ekskluzivnih stalnih zvez, dovoljuje pa jim tudi vpis v register zakonskih zvez.

Pravice istospolnih ne bodo popolnoma izenačene s pravicami heteroseksualnih parov

O določenih delih zakona, med drugim o pravici do posvojitev, na otoku še odločajo. Ne glede na to, kaj bodo poslanci sprejeli, pravice homoseksualnih ne bodo povsem izenačene s pravicami heteroseksualnih parov.

Pravice istospolnih parov na Tajvanu kljub novi zakonodaji ne bodo popolnoma izenačene s pravicami heteroseksualnih parov. Foto: Reuters

Odločitev je že pozdravila tajvanska predsednica Tsai Ing Wen, katere vlada je pripravila predlog zakona. "Storili smo velik korak k resnični enakopravnosti in naredili Tajvan boljšo državo," je tajvanska predsednica zapisala na Twitterju, pri čemer je objavi dodala mavrično zastavo.

Potrditev zakona so pozdravili tudi zagovorniki pravic skupnosti LGBT. S tem, ko jim je omogočena pravica do registracije zakonske zveze, so po njihovih navedbah veliko bliže enakopravnosti s heteroseksualnimi pari.

Nasprotniki zakona menijo, da vlada ni upoštevala rezultatov lanskega referenduma

Pred parlamentom se je že pred glasovanjem kljub močnemu dežju zbralo več tisoč zagovornikov zakona, ki so potrditev glasno pozdravili. "Prvi v Aziji! Tajvan ima človekove pravice!" je na odru zbrani množici, v kateri so plapolale mavrične zastave, dejala ena najbolj znanih zagovornic pravic gejev Chi Chia Wei.

Nasprotniki zakona medtem menijo, da z registracijo istospolnih porok oblasti ne upoštevajo rezultatov referenduma novembra lani, na katerem so ljudje glasovali za to, da zakonska zveza ne sme biti definirana kakorkoli drugače kot zveza med moškim in žensko.

Zakon sicer temelji na sodbi ustavnega sodišča iz leta 2017, v kateri vladi nalaga, da mora v dveh letih spremeniti ali sprejeti ustrezno zakonodajo, ki bo zaščitila pravico gejev in lezbijk do poroke. Če tega ne bi storili do prihodnjega petka, bi pravica do poroke začela veljati samodejno.