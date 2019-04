Na shodu v podporo Vučiću 150 tisoč ljudi #foto #video

"Nič ne bomo storili, da bi (kosovske) Albance spodbudili k umiku carin," je še dejal predsednik Aleksadar Vučić, ki je tudi vodja vladajoče Srbske napredne stranke (SNS). Po njegovem prepričanju je napočil čas, da se kosovske oblasti začnejo vesti "normalno in civilizirano".

Srbski predsednik je še menil, da ni normalno, da se v 21. stoletju uvajajo carine. Zatrdil je še, da si je Srbija že večkrat prizadevala za kompromis, a Albance po njegovih besedah zanima le, kako bi ponižali Srbijo.

Med podporniki Vučića tudi politiki

V središče srbske prestolnice so prispeli podporniki Vučića iz vseh delov Srbije, okoli 7.000 s Kosova, pa tudi iz Črne gore in Republike srbske. V rokah so držali srbske zastave in napise v podporo predsedniku.

Shoda so se med drugim udeležili tudi premierka Ana Brnabić, zunanji minister Ivica Dačić in predsedujoči predsedstvu Bosne in Hercegovine Milorad Dodik. Srbskega predsednika pa je podprl še madžarski zunanji minister Peter Szijjarto.

Brnabićeva je v govoru pohvalila "enotnost in moč" Srbije. Opoziciji pa je očitala, da nima načrta niti vizije, temveč si prizadeva zgolj razdeliti Srbijo. Množice podpornikov so se v prestolnico zgrinjale že od zgodnjega popoldneva, ko je Beograd doživel prometni kolaps. Središče mesta so sicer že v četrtek zaprli za promet.

Shod bo svetu poslal sliko o enotnosti

Vučič je pred shodom ocenil, da se bodo v Beogradu zbrali normalni in dostojanstveni Srbi. Dačić pa je dodal, da bo shod svetu poslal sliko o enotnosti. V zadnjih mesecih se je namreč širil napačen vtis o Srbiji kot državi nasilja, je dejal Dačić in s tem spomnil na protivladne proteste.

Srbski predsednik Vučić: "Srbija ni vodnjak želja." Foto: Reuters

Shod v podporo Vučiću so pripravili po sobotnem protivladnem protestu, ki ga je opozicija napovedovala kot vrhunec in največjega od začetka protestov, a naj bi se ga po podatkih policije udeležilo le okoli 7.500 ljudi. Organizatorji sicer navajajo nekajkrat večjo udeležbo.

Oblasti zanikajo, da so izvajale pritisk na javne uslužbence

Opozicija opozarja, da so na javne uslužbence izvajali velik pritisk, da bi se udeležili današnjega shoda v Beogradu, kot tudi na organizirane prevoze iz vse države. Oblasti to zanikajo.

Današnji shod je potekal v okviru Vučićeve kampanje Prihodnost Srbije, ki jo je s shodi po državi sprožil po začetku protivladnih protestov, ti so se z zahtevo po njegovem odstopu in sklicu predčasnih volitev začeli 8. decembra lani v Beogradu, nato pa razširili v več kot sto krajev po vsej državi in potekajo vsak teden.

V oddaji Danes na Planet TV so gostili direktorja Mednarodnega Inštituta za bližnjevzhodne in balkanske študije, Zijada Bećirovića:

Protestniki zahtevajo tudi dostop do medijev in pogovore o vzpostavitvi razmer za izvedbo poštenih volitev. Vučić je zahteve zavrnil, češ da "Srbija ni njihov vodnjak želja", del opozicije pa označil za "fašistično bando".

Zveza za Srbijo je zato nov shod "Eden od petih milijonov" v Beogradu napovedala tudi za to soboto. Na njem naj bi predstavili skupino strokovnjakov, ki bi s predstavniki oblasti govorila o ukrepih za zagotovitev priprave poštenih volitev.