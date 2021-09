Na ruskem Elbrusu umrlo pet alpinistov, skupina se je ločila #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Močan sneg, veter in temperatura -20 stopinj Celzija so bil v četrtek pri spustu z najvišje gore v Evropi, 5.642 metrov visokega Elbrusa, usodni za pet alpinistov. Skupina ruskih alpinistov je klic na pomoč poslala nekaj po 17. uri popoldan.

Preostalih 14 članov ekipe so rešili, so sporočili z ruskega ministrstva za krizne zadeve, med njimi so 11 preživelih prepeljali v bolnišnico.

Zamujali zaradi zlomljene noge

En član skupine si je med padcem zlomil nogo, pa je za rusko agencijo Tass povedal Denis Alimov, ki je skupini pomagal pri organizaciji vodnikov za vzpon na goro.

"Verjetno so zato v skupini izgubili precej časa, vreme se je hitro katastrofalno poslabšalo. Odločili so se, da bodo skupino razdelili na tri dele - najhitrejše, tiste z običajnim tempom in najpočasnejše," je še dejal Alimov.

Alpinisti so se razdelili na tri skupine. Foto: Reuters

Pri spustu sta v eni od skupin umrla dva, v drugi pa trije alpinisti. "Kljub temu je bila odločitev o ločitvi pravilna, sicer bi bilo morda žrtev še več," je še povedal Alimov in dodal, da so ozebline in druge poškodbe utrpeli tudi vodniki.

Enajst poškodovanih so zaradi ozeblin in poškodb odpeljali v bolnišnico. Vreme ni prizaneslo niti gorskim vodnikom. Foto: Reuters