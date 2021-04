Na Kalški gori se je smrtno ponesrečil alpinist

Alpinist je pod vrhom gore v alpinistični opremi zdrsnil in zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpel pri padcih in daljšem drsenju po trdi snežni podlagi, umrl, so sporočili iz kranjske policijske uprave. Ponesrečenec se je vzpenjal s še dvema alpinistoma, ki pa nista bila poškodovana.

Posredovali so reševalci Gorske reševalne službe (GRS) Kranj in posadka s helikopterjem Slovenske vojske z dežurno ekipo GRS na krovu ter mrtvega alpinista prepeljali v dolino, je objavila Uprava RS za zaščito in reševanje.

Okoliščine kažejo, da je šlo za nesrečo, so še sporočili iz kranjske policijske uprave, ob tem pa opozorili na zelo zahtevne razmere v gorah. "Sneg je povečini trd in zbit, podlaga je ponekod ledena, spet drugje je lahko napihan sneg. Pozivamo k veliki previdnosti in odgovornim odločitvam, ker v določenih primerih tudi vsa alpinistična oprema ni dovolj za varno vrnitev domov," so poudarili.

Že včeraj je v podobnih snežnih razmerah umrla tudi turna smučarka na severni strani Storžiča: