Nova tragedija na Storžiču: smučarka zdrsnila v smrt

Na območju Storžiča se je danes okoli 9.30 zgodila gorska nesreča, v kateri se je smrtno ponesrečila turna smučarka, poroča STA. Kot so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS), so tri turne smučarke z vrha Storžiča smučale v smeri Petega žrela, pri čemer je eni zdrsnilo in je padla čez severno steno Storžiča v smeri Črnega grabna.

Lokacija gorske nesreče na Storžiču, v kateri se je smrtno poškodovala turna smučarka. Foto: Gorska reševalna služba

Pri reševanju je sodelovalo deset gorskih reševalcev Gorske reševalne službe Tržič, združena ekipa GRZS in helikopterska nujna medicinska pomoč s helikopterjem Slovenske vojske. Ponesrečeno smučarko so našli in jo s helikopterjem prepeljali v dolino, kjer so jo predali pogrebni službi. Preostali dve smučarki so tržiški gorski reševalci pospremili v dolino.

Kot so ob tem opozorili v GRZS, so v gorah še vedno zimske razmere, ki bodo vztrajale še dolgo v poletje. Trenutno snežna odeja je suha in pomrznjena, zaradi česar obstaja velika nevarnost zdrsa. Zato je nujna uporaba derez, cepina in čelade. Gorski reševalci vse planince in turne smučarje pozivajo k previdnosti, uporabi varovalne opreme in primerni izbiri ture.