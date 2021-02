Na območju Storžiča snežni plaz terjal dve življenji

Plaz je planinca zasul ob 10.40 na Kramarjevi poti. Oba sta zaradi posledic poškodb umrla. Tržiški gorski reševalci in dežurna ekipa Hitre nujne medicinske pomoči so s helikopterjem SV ponesrečenca prepeljali v dolino, poroča STA.

Območje intervencije je še vedno zaprto, saj se akcija reševanja nadaljuje. S kranjske policijske uprave so že prej sporočili, da gre za najmanj dva dogodka s hujšimi posledicami. Pri reševanju sodelujejo Slovenska vojska, gorski reševalci, policija in zdravstvene službe. Več informacij bodo kranjski policisti sporočili v kratkem.

Obenem pa na Policijski upravi Kranj opozarjajo, da absolutno odsvetujejo gibanje v visokogorju, saj so razmere zaradi velike nevarnosti proženja snežnih plazov, nizkih temperatur in močnega vetra izjemno nevarne.

Splošna nevarnost proženja snežnih plazov do 1.800 metrov je namreč tretje stopnje, naj to mejo pa je nevarnost velika, četrte stopnje. Temperature v visokogorju so okoli minus 20 stopinj Celzija, pihajo tudi močni vetrovi severnih in severovzhodnih smeri.