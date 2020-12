Idilično le na prvi pogled, v ozadju pa polno pasti #video

Zimski čas je eno izmed najbolj idiličnih obdobij v visokogorju, a ima ta idila tudi svojo hladno stran, opozarjajo na Planinski zvezi Slovenije. Ljubitelje gora pozivajo, naj se na posebne razmere v gorah, kot so nevarnost plazov, nižje temperature, krajši dan in zaprte koče, še posebej skrbno pripravijo.

Slovensko visokogorje je trenutno prekrito s snežno odejo, nevarnost snežnih plazov pa je nad višino 1.400 metrov zmerna, ocenjena z drugo stopnjo po evropski petstopenjski lestvici.

Strokovni sodelavec PZS in gorski reševalec Matjaž Šerkezi pravi, da gre z vidika stroke za najbolj problematično in nevarno stopnjo, saj jo večina posameznikov prezre, misleč, saj je samo "dvojka".

Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS in gorski reševalec Foto: Peter Vrčkovnik

"Pa vendar smo v zadnjih dneh v gorah opazili veliko nihanje temperature in je bilo nad 1.800 metrov tudi do 5 °C. Posledično so se v grapah spontano prožili plazovi mokrega snega, predvsem tam, kjer je travna podlaga. Veliko pa je tudi mest z napihanim snegom, ki že ob pičli obremenitvi popustijo in se sprožijo plazovi kložastega snega. Vse omenjene dejavnosti se dogajajo na precej majhnem območju, zato je oceno tveganja težko podati. Imamo mesto z mokrim snegom in travno podlago, ki kar kliče po plazovih; le nekaj metrov stran pa se srečamo s trdo in poledenelo podlago," opozarja Šerkezi.

Nič bolje ne bo niti v prihodnjih dneh. "Pričakujemo, da se bo zaradi višjih temperatur čez dan sneg ojužil, proti večeru pa zmrznil. S tem se bodo večale ledene površine, ki pomenijo nevarnost za zdrs," je še dodal Šerkezi.

Kaj moramo vedeti, če se v gore odpravljamo pozimi?

Na PZS ljubitelje gora pozivajo, naj se pred odhodom v gore ali na kateri koli planinski izlet predhodno pripravijo.

Obveščanje

Pred odhodom v gore poskrbite za obveščanje in s svojo namero seznanite najbližje (kam se odpravljate, za koliko časa, rezervni cilji) ali pa v skrajnem primeru pustite obvestilo o poti pod vetrobranskim steklom avtomobila. Vpisujte se v vpisne knjige na vrhovih in kjer je to mogoče. Vse te informacije pomagajo gorskim reševalcem pri zagotavljanju pomoči.

Kako uporabljati dereze in cepin?

Primerna oprema

Primerno velik nahrbtnik, kakovostni planinski čevlji in primerna oblačila.

Če boste hodili po terenu, kjer bodo potrebne dereze, uporabljajte cepin, ne planinskih palic.

Kako izbrati dovolj velike planinske čevlje?

Kdaj uporabljati derezice in kdaj dereze? Derezice so sicer odličen pripomoček za varnejši korak in jih tudi gorski reševalci uporabljajo pri svojem delu, vendar imajo svoje omejitve. "Derezice se namreč lahko uporabljajo na gozdnih cestah, planinah, kot sta na primer Pokljuka, Velika planina, kjer izoblikovanost zemeljskega površja ne dopušča večjih zdrsov in je njihov namen zgolj, da ne pademo na položni in poledeneli podlagi. Takoj ko gremo z derezicami v strmejša pobočja, obstaja nevarnost, da se nam snamejo s čevljev, saj so nanje pritrjene z elastiko, poleg tega pa nimamo v celoti stika s podlago, s čimer zaradi naklonine povečamo možnost zdrsa in poškodbe in/ali celo smrti," je opozoril Matjaž Šerkezi.

Če se odpravljate na teren, kjer obstaja možnost proženja snežnega plazu, se nujno opremite s plazovnim trojčkom, ki je sestavljen iz plazovne žolne, plazovne sonde in aluminijaste plazovne lopate. Zakaj je pomemben?

Iskanje zasutega s plazovnim trojčkom?

Če se v zasnežene gore odpravljate pogosteje (na primer turni smučarji), je najboljši pripomoček plazovni nahrbtnik. Z njim imate največ možnosti preživetja v primeru zasutja v plazu, pravijo na PZS.

V družbi

V gore ne hodite sami, ampak v družbi, pozivajo na PZS. Po krivulji preživetja v primeru zasutja v snežnem plazu je ključnih prvih 15 minut. Pomeni, da moramo zasutega prijatelja najti s pomočjo plazovne žolne in ga izkopati v prvih 15 minutah. Po tem času je možnosti za preživetje malo ali nič. Zato je naša dolžnost, da se kot obiskovalci gora dobro naučimo iskanja s pomočjo žolne, predvsem pa, da upoštevamo priporočila stroke (planinskih vodnikov PZS, gorskih reševalcev, gorskih vodnikov) in da se zasutje v plazu sploh ne zgodi.

Po znanje na tečaje

Obiskovalcem gora, ki niso vešči gibanja v gorskem svetu in nimajo dovolj lastnih izkušenj, na PZS svetujejo, da se vključijo v planinska društva in se pod vodstvom planinskega vodnika PZS v organiziranih skupinah odpravijo v gore. Dobrodošlo je tudi znanje, ki ga lahko pridobijo na tečajih varnejše hoje v gore v organizaciji društev Gorske reševalne zveze Slovenije, posameznih planinskih vodnikih PZS in gorskih vodnikih.