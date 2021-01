Plaz odnesel slavno cesto: to je pogled iz zraka #video

Državna ceste “State Route 1” (SR 1) poteka ob pacifiški obali v zvezni državi Kalifornija. Z razdaljo 1.056 kilometrov je najdaljša državna cesta v ZDA. Cesto so zgradili in odprli leta 1934, a že 20 let prej so gradili posamezne odseke in poskušali s cesto povezati Mehiko in Kanado. Cesta danes povezuje mnoge turistične točke ob pacifiški obali ZDA in je zaradi razgibanosti, ki sledi obalnemu reliefu, tudi priljubljena točka avtomobilskih izletnikov.

Nedavno neurje je enega izmed odsekov spet močno poškodovalo. Posnetki oddelka za transport pri zvezni državi Kalifornija prikazujejo posledice plazu pri mestu Big Sur.