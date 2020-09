Predlog: reševanje v gorah bo treba doplačati, če boste brez zavarovanja

Tonin s sodelavci se je danes srečal s predstavniki Planinske zveze Slovenije, Gorske reševalne zveze Slovenije in Slovenskega zavarovalnega združenja. Tema pogovorov je bila dolgoročna ureditev financiranja reševanja v gorah, piše STA.

Zavarovalnice paketa, ki bi pokrival gorsko reševanje, nimajo

Tonin je navzočim na srečanju predstavil trenutno financiranje helikopterskega reševanja in predlog, po katerem bi zakonsko določili, da se delež stroškov reševanja v gorah tistim, ki ne bi bili ustrezno zavarovani, prenese nanje. Tako zbrana sredstva bi porabili izključno za financiranje reševanja v gorah, usposabljanja in izobraževanja, so na ministrstvu zapisali v sporočilu za javnost.

Predstavniki zavarovalnic so povedali, da zavarovalnice paketa, ki bi pokrival klasično gorsko in helikoptersko gorsko reševanje, v Sloveniji še nimajo. Bi ga pa na podlagi statističnih podatkov iz preteklih reševanj lahko pripravili, so še sporočili. Obenem so zapisali, da so se sogovorniki danes strinjali, da je treba dvigniti tudi družbeno odgovornost vseh, ki hodijo v gore, da se zavedajo, da se nesreče dogajajo in da se morajo tudi sami v gorah obnašati odgovorno. Sam sistem reševanja v gorah se ne bo spreminjal, saj je po ministrovih besedah eden najboljših v Evropi.

Število posredovanj v slovenskih gorah se iz leta v leto povečuje. Leta 2013 je Gorska reševalna služba opravila 393 intervencij, od tega 175 s pomočjo helikopterja. Lani pa je opravila 604 intervencije, kar 255-krat jim je na pomoč priskočil helikopter. Stroški helikopterskih intervencij v gorah so samo obrambno ministrstvo lani stali 580 tisoč evrov, so še sporočili z ministrstva, še navaja STA.