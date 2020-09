Tusk v Sloveniji: O svobodi in temeljnih evropskih vrednotah ni pogajanj

Tako države članice EU kot stranke, ki so del Evropske ljudske stranke (EPP), imajo včasih različne interese in nič ni narobe, če jih zasledujejo. A ko so pod udarom temeljne evropske vrednote, kot so svoboda govora, strpnost in vladavina prava, ni več prostora za pogajanja, je danes ob obisku v Sloveniji poudaril predsednik EPP Donald Tusk.

Tuska - nekdanjega predsednika Evropskega sveta in poljskega premierja - na obisku v Sloveniji gosti NSi, ki praznuje 20. obletnico svojega delovanja. Popoldne bo Tusk slavnostni govornik na prireditvi v počastitev obletnice, na programu pa ima med drugim še delovno kosilo s prvakom SDS in premierjem Janezom Janšo. Tako SDS in NSi sta članici EPP, piše STA.

"Vsi smo drugačni, a ni potrebe, da smo razdeljeni"

Na dopoldanski skupni novinarski konferenci sta Tusk in prvak NSi Matej Tonin predvsem izpostavila pomen Evrope in njenih temeljnih vrednot ter ocenila, da mora EU spričo številnih izzivov ostati enotna in preseči razhajanja med severom in jugom ter vzhodom in zahodom. "Vsi smo drugačni, a ni potrebe, da smo razdeljeni," je Tusk, kot je dejal, citiral to, kar večkrat pravi Tonin.

"Zame so glavne, če ne edini kriterij naše temeljne vrednote. Nikoli se ne bom pogajal o vrednotah, kot so svoboda, svoboda govora, svobodni mediji, strpnost, vladavina prava, korupcija," je na več vprašanj novinarjev glede razkola v EU in tudi EPP - ta v svojih vrstah združuje tako zmerno konservativne, desnosredinske, proevropske kot občutno bolj konservativne, protipriseljenske stranke - odgovarjal Tusk, piše STA.

Foto: STA

Tudi glede dogajanja na Poljskem in Madžarskem, proti katerima je Evropska komisija sprožila postopek zaradi očitkov o nespoštovanju vladavine prava, je vztrajal, da "ko gre za svobodo, ni prostora za pogajanja".

Napovedal je, da bo naredil vse, da bodo v EPP kakor hitro bo mogoče glasovali o izključitvi madžarskega Fidesza iz svojih vrst. To je namreč aprila uradno zahtevalo 13 članic EPP, a zaradi tehničnih ovir spričo pandemije novega koronavirusa - v skladu s pravili se bo moralo na tajnem glasovanju v živo zbrati skoraj 400 članov politične skupščine EPP - to zaenkrat ni mogoče, piše STA.

Glede stališča slovenskih strank je priznal, da sta Janša in madžarski premier Viktor Orban "ne le prijatelja, ampak zelo tesna politična sodelavca" ter da je SDS v EPP bližje Orbanu kot njemu samemu. A v EPP imamo pluralizem in dokler imam ob sebi takšne partnerje, kot je Tonin, "se počutim samozavestnega, ko gre za ohranjanje naših vrednot in načel", je dodal.

"Nikoli se ne bi smeli odreči našim evropskim vrednotam"

Ocene, da se slovenska zunanja politika pod SDS obrača stran od starega jedra Evrope proti vzhodu oz. višegrajski četverici, je Tusk pospremil z besedami, da imajo članice EU pač različne interese in ni nič spornega, če skušajo vzpostavljati posebne odnose z nekaterimi državami, tudi npr. s Kitajsko ali Rusijo. A "cena ne sme biti previsoka in nikoli se ne bi smeli odreči našim evropskim vrednotam", piše STA.

Tonin je kot bistvo delovanja svoje stranke skozi vseh 20 let izpostavil delo v dobro domovini. "Mi sredino razumemo kot politično stranko, ki je sposobna v dobro domovine povezati leve in desne, verjamemo v dialog in v to, da je le s pogovorom mogoče odpraviti razlike, doseči premike in zagotoviti Sloveniji napredek in lepšo prihodnost."

Foto: STA

Tusk je NSi označil kot "ne le upanje za številne Slovence, ampak tudi za celotno evropsko krščansko demokracijo". "Dokazali ste, da je sicer ne tako enostavna sinteza med tradicijo, modernim in svobodo dejansko možna. Da lahko nekdo varuje svoje vrednote in ne napada drugih, da je ideal odprte in tolerantne družbe skladen z učinkovitim upravljanjem."

Sloveniji je med drugim čestital, ker je s svojim bojem proti pandemiji dokazala, "da so lahko demokrati bolj učinkoviti od avtokratov tudi v časih krize ter da ni treba omejevati pravic in svoboščin, da se zagotovi varnost svojih državljanov", še piše STA.