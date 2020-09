Tonin: Očitno je v politiki še nekaj viteštva in odgovornosti

Odbor za obrambo je z 12 glasovi za in dvema proti s potrebno dvotretjinsko večino navzočih članov odbora potrdil predlog novele zakona o obrambi. Ta naj bi izboljšal položaj vojakov po 45. letu in dal več manevrskega prostora pri temeljnem vojaškem usposabljanju. Ob koaliciji so zakon podprli še v SD, SAB in SNS, najbolj kritični so bili v Levici.

Obrambni minister Matej Tonin je na današnji seji med bistvenimi rešitvami iz predloga izpostavil ohranjanje pravic vojakov po 45. letu starosti, ko jim je v skladu z dosedanjo zakonodajo prenehala vojaška dolžnost. Spomnil je, da se tudi nekaterim drugim poklicem znotraj javnega sektorja zaradi poklicnih specifik priznavajo določene bonitete.

Glede določbe, ki dopušča pogodbenim rezervistom članstvo v političnih strankah, pa je potegnil vzporednico s policijo, kjer za prostovoljne policiste velja enako. Poudaril je tudi, da za vardiste v Slovenski vojski (SV) ni prostora, ne nazadnje ne bi opravili varnostnega in psihofizičnega preverjanja. Očitki, da naj bi se s tem predlogom odpirala vrata vardistom, pa je označil za politiziranje.

Načelnik Generalštaba SV Robert Glavaš je poudaril, da so rešitve iz predloga usklajene s SV. Opomnil je, da je trend upadanja števila vojakov evidenten, zaradi česar je nujna vzpostavitev sistema za pridobivanje kadra.

Očitno je v politiki še nekaj viteštva in odgovornosti. S pomočjo poslancev @strankaSDS @StrankaSMC @stranka_DeSUS @NovaSlovenija predvsem pa zaradi državotvornosti @strankaSD @StrankaSAB in @SnsStranka nam je uspelo narediti korak k večji socialni varnosti @Slovenskavojska 🇸🇮🙏🏻 — Matej Tonin (@MatejTonin) September 9, 2020

Kot je pojasnil, kar 70 odstotkov tistih, ki zapustijo vojsko, kot razlog navede problem statusa po dopolnjenem 45. letu starosti. Z rešitvami iz predloga zagotavljajo izboljšanje položaja obstoječim vojakom, poleg tega v svojih vrstah obdržijo specialiste, obenem pa mladim sporočajo, da bo zanje poskrbljeno.

V LMŠ in Levici do rešitev zadržani

V razpravi so naklonjenost zakonskemu predlogu izrazili predstavniki koalicije in opozicijskih SD in SAB, medtem ko so v LMŠ in Levici do rešitev zadržani. Poslanec Levice Miha Kordiš je vztrajal, se s tem predlogom "varde legalizirajo, politika pa militarizira". V poslanski skupini so zato pripravili dopolnilo, s katerim bi to določbo črtali iz predloga, a na glasovanju ni dobilo podpore. Glede reševanja socialnega statusa vojakov po 45. letu pa je Kordiš predlagal odpravo te starostne omejitve.

Rudi Medved iz LMŠ je opozoril, da predlagane rešitve glede reševanja statusa vojakov po dopolnjenem 45. letu pomenijo odmik od zakonov o javnih uslužbencih in o sistemu plač v javnem sektorju. Kot je ocenil, takšni posegi, izvedeni brez širšega soglasja, peljejo v razgradnjo enotnega plačnega sistema.

"Vlada Janeza Janše je sprejela enotni plačni sistem in vlada Janeza Janše ima zdaj s tem probleme," je pripomnil njegov poslanski kolega Jani Möderndorfer. Tudi njega je zmotila določba, ki dopušča pogodbenim rezervistom članstvo v političnih strankah.

Odgovoril mu je Matjaž Han iz SD. Kot je opozoril, je danes govora o tem, kot da bi bilo članstvo v politični stranki nekaj najslabšega, kar se lahko zgodi. Že danes so v rezervni sestavi Slovenske vojske po njegovih besedah člani njihove stranke, s čimer ni nič narobe.

Han je napovedal, da bo zakon podprl, enako bo ravnal tudi njegov poslanski kolega Samo Bevk. V razpravi je izpostavil, da zakon ne bo pozitivno vplival le na starejše pripadnike, pač pa tudi na mlade, ki se bodo lažje odločali za ta poklic, če bodo vedeli, da bodo imeli delo in socialno varnost tudi po 45. letu starosti.

Marko Bandelli iz SAB je pohvalil zlasti rešitev, po katerih bi lahko rezervisti pogodbe sklepali tudi za eno leto, prav tako se mu zdi smiselno prerazporejanje vojakov po 45. letu na druga ministrstva.

Od koalicijskih članov odbora sta Jožef Horvat iz NSi in Branko Grims iz SDS spomnila na določbo ustave, ki prepoved članstva v političnih strankah predpisuje le za poklicne pripadnike SV, ne pa tudi za pogodbeno rezervo. Ne nazadnje rešitve iz predloga, ki večajo privlačnost vojaškega poklica, sledijo tudi v prejšnjem mandatu sprejeti beli knjigi o obrambi, je dodal Horvat.

Odbor za obrambo je predlog potrdil z 12 glasovi za in dvema proti. Navzočih je bilo 17 poslancev, tako da je število glasov ravno še zadoščalo za potrditev predloga v drugi obravnavi.