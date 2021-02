V črnem dnevu pod Storžičem umrl tudi nekdanji kolesar

Sobotna tragedija v Kramarjevi smeri v severni steni Storžiča še vedno močno odmeva. Snežni plaz je pogoltnil tri življenja. Poleg izkušenega alpinista in gorskega reševalca, 48-letnega Tržičana Slavka Rožiča in 41-letne Mariborčanke Maje Lobnik, najboljše slovenske alpinistke leta 2009, je umrl tudi nekdanji kolesar Save, 41-letni Kranjčan Marko Žepič.

Grozljiva tragedija, ki se je v soboto, na prečudovit sončen dan zgodila na Storžiču, bo še dolgo odmevala.

Med žrtvami plazu na Storžiču je bil tudi izkušeni alpinist in gorski reševalec Slavko Rožič. 48-letni Tržičan, ki je sodeloval pri številnih intervencijah, je bil človek dejanj in človek, ki je vedno stal za svojimi besedami. Foto: www.grzs.si

V dveh snežnih plazovih so umrli trije ljudje, med katerimi je bil eden najbolj izkušenih slovenskih alpinistov in gorskih reševalcev Slavko Rožič, član GRS Tržič in podpredsednik Gorsko-reševalne zveze Slovenije (GRSZ), inštruktor GRZS in član izpitne komisije za gorske reševalce, ki se ga bodo v GRSZ spominjali kot človeka, ki je vedno stal za svojimi besedami in je bil človek dejanj.

"Nekateri gredo v nedeljo k maši, drugi gremo po Kramarci na Storžič."



Slavko Rožič je v enem od intervjujev za



Rožič je že peti član Alpinističnega odseka Tržič, ki je preminil v Kramarjevi smeri. 3. aprila 2009 je bil tam plaz usoden tudi za legendarnega alpinista Filipa Benceta. Slavko Rožič je v enem od intervjujev za Planinski vestnik leta 2015 razkril, da je prav Storžič tisti, ki je v njegovi karieri pustil največji pečat. "Z alpinističnega vidika ni nič posebnega, ampak Tržičanom je kot nekakšna alpinistična mati ali oče. Nekateri gredo v nedeljo k maši, drugi gremo po Kramarci na Storžič. Učinek je verjetno enak," je dejal.Rožič je že peti član Alpinističnega odseka Tržič, ki je preminil v Kramarjevi smeri. 3. aprila 2009 je bil tam plaz usoden tudi za legendarnega alpinista

Pod plazom je umrla tudi Rožičeva soplezalka, 41-letna Maja Lobnik, članica Alpinističnega odseka Tam iz Maribora, ki jo je Komisija za alpinizem Planinske zveze Slovenije leta 2009 razglasila za slovensko alpinistko leta.

Plezanje po Kramarjevi smeri se je tragično končalo tudi za 41-letnega Marka Žepiča, nekdanjega kolesarja KK Sava, ki se ga ljubitelji kolesarstva bržkone spominjajo po nepričakovani etapni zmagi na 2. etapi Dirke po Sloveniji od Radencev do Ptuja leta 2002, po kateri je oblekel rumeno majico vodilnega na dirki. Žepič je bil član Alpinističnega odseka Kranj. Njegov soplezalec je nesrečo preživel, a je hudo poškodovan. Med intervencijo sta se poškodovala tudi dva gorska reševalca, med njimi tudi izkušeni alpinist in zdravnik Iztok Tomazin.

Sporočamo žalostno vest, da je v sobotni nesreči pod Storžičem tragično preminil naš nekdanji kolesar Marko Žepič. Svojcem izrekamo globoko sožalje. Marko, počivaj v miru! Objavil/a Kolesarski klub Kranj dne Nedelja, 14. februar 2021

Pri reševanju izpod dveh snežnih plazov, ki sta se na Storžiču sprožila v soboto, je sodelovalo 24 reševalcev, aktivirana sta bila tudi helikopterja Slovenske vojske in Policije.

Preberite še: