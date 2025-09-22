Na primorski avtocesti zaradi nesreče oviran promet

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti oviran promet med Uncem in Logatcem proti Ljubljani.

Zaradi okvare vozil je promet oviran na ljubljanski južni obvoznici med izvozoma Rudnik in Ljubljana center proti Kozarjam ter na štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani.

Promet povečan na cestah proti večjim mestom

Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah. Zastoji med drugim nastajajo na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na vipavski hitri cesti pred Vipavo proti Nanosu ter na cesti Pijava Gorica–Škofljica.

Zastoj tovornih vozil, dolg en kilometer, je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Na vipavski hitri cesti je vzpostavljena nova prometna ureditev med razcepom Nanos in Vipavo. Promet tovornih vozil nad 3,5 tone in avtobusov proti Vrtojbi poteka po enem pasu po hitri cesti, vsa osebna vozila so v obe smeri preusmerjena na regionalno cesto, lokalni tovorni promet nad 3,5 tone je v Vipavi proti Razdrtemu preusmerjen na regionalno cesto, tranzitni tovorni promet pa je iz smeri Italije preusmerjen na mejni prehod Fernetiči.

Na štajerski avtocesti promet poteka po dveh zoženih pasovih

Na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami promet v obe smeri poteka po dveh zoženih pasovih, za izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru pa se morajo vozniki na začetku zapore pri Dramljah razvrstiti na desni pas.

Do 30. septembra bo zaradi del zaprta cesta Podzemelj–Črnomelj v Črnomlju na Kolodvorski cesti.

Do 12. oktobra bo zaradi rekonstrukcije regionalne ceste, ureditve odvodnjavanja in parkirišč na območju vrha prelaza Vršič ter sanacije voziščne konstrukcije v sklopu vzdrževalnih del od prelaza Vršič do Koče na Gozdu popolna zapora ceste, in sicer od ponedeljka do petka med 7.30 in 17. uro, po 17. uri in do 7.30 ter ob koncih tedna je predvidena delna zapora. Od 12. oktobra do 28. novembra je predvidena delna zapora. V času delnih zapor bo promet potekal izmenično enosmerno s semaforji. Med popolno zaporo bo promet preusmerjen na obvoz prek Italije, čez mejni prehod Predel.

Predvidoma do 25. oktobra bosta na dolenjski avtocesti na priključku Novo mesto zahod zaprta izvoz in uvoz iz smeri Obrežja proti Ljubljani.

Do 11. novembra bo v Novem mestu zaradi obsežne prenove mestne tržnice in Narodnega doma v mestnem jedru na Sokolski ulici veljal spremenjen prometni režim.