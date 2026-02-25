Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Matjaž Nemec | "Ne gre za poseganje v pristojnosti držav članic, temveč za izpolnitev politične in pravne dolžnosti Evropske unije, da zagotovi, da pravice, zapisane v Pogodbah in Listini EU, niso zgolj deklarativne, ampak tudi dejansko uresničljive za vse ženske ne glede na državo, v kateri živijo," poudarja evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD). | Foto STA

"Ne gre za poseganje v pristojnosti držav članic, temveč za izpolnitev politične in pravne dolžnosti Evropske unije, da zagotovi, da pravice, zapisane v Pogodbah in Listini EU, niso zgolj deklarativne, ampak tudi dejansko uresničljive za vse ženske ne glede na državo, v kateri živijo," poudarja evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD).

Foto: STA

"Čas je, da Evropska komisija neha odlašati in prevzame svojo institucionalno odgovornost. Pred njo je jasna izbira: ali bo upoštevala več kot milijon evropskih državljank in državljanov ali pa bo zavestno spodkopala temelj participativne demokracije Evropske unije," je pred odločanjem Komisije poudaril evropski poslanec Matjaž Nemec (S&D/SD).

Na njegovo pobudo je kar 105 evropskih poslank in poslancev pred končno odločitvijo Evropske komisije naslovilo pismo na predsednico Ursulo von der Leyen, v katerem zahtevajo jasno politično odgovornost glede evropske državljanske pobude My Voice, My Choice, ki je izpolnila vse pravne in demokratične pogoje ter zbrala več kot milijon preverjenih podpisov po vsej Evropski uniji.

"Tudi če Evropska komisija pobude formalno ne zavrne, a ob tem ne predlaga nobenih konkretnih in učinkovitih ukrepov, bo to v političnem in demokratičnem smislu enakovredno zavrnitvi. Prazne obljube in splošne izjave brez vsebine ne morejo nadomestiti odgovora na jasno izraženo voljo več kot milijona evropskih državljank in državljanov. Neodločnost v tem primeru pomeni zavestno ignoriranje participativne demokracije," opozarja Nemec. Poleg tega bi bila kršena tudi načela lojalnega sodelovanja med institucijami, v pismu dodajajo poslanci.

Nika Kovač
Novice Evropski poslanci bodo razpravljali o pobudi My Voice My Choice

Za dostop do reproduktivnega zdravstvenega varstva

Po njegovih besedah pobuda jasno izraža zahtevo po Uniji, ki zagotavlja učinkovit in enak dostop do reproduktivnega zdravstvenega varstva kot sestavnega dela človekovega dostojanstva, temeljnih pravic in enakosti spolov.

My Voice, My choice | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage "Ne gre za poseganje v pristojnosti držav članic, temveč za izpolnitev politične in pravne dolžnosti Evropske unije, da zagotovi, da pravice, zapisane v Pogodbah in Listini EU, niso zgolj deklarativne, ampak tudi dejansko uresničljive za vse ženske ne glede na državo, v kateri živijo," dodaja Nemec.

"Komisija mora razumeti, da je čas politične nevtralnosti mimo. Odločitev bo imela neposredne posledice za zaupanje državljanov v evropski projekt. Neodločnost v tem primeru ni tehnična izbira, temveč politična odločitev proti izraženi volji državljanov," je jasen Nemec.

Evropski poslanci so v pismu tudi napovedali, da bodo v primeru neukrepanja Komisije preučili vse nadaljnje politične in pravne možnosti za zagotovitev spoštovanja izražene volje državljanov in Evropskega parlamenta.

"Evropska unija ne more graditi svoje prihodnosti na praznih obljubah o demokraciji in človekovih pravicah. Če Komisija zdaj odpove, bo odgovornost za to politično škodo nosila sama. Čas za izmikanje se je iztekel – čas za ukrepanje je zdaj," še zaključuje Nemec.

Nika Kovač
Novice Kovač: Grozno je. Vse je odvisno od ene same osebe. Ursule von der Leyen.
Hadja Lahbib
Novice Komisarka: Preprečevanje tveganih splavov je vprašanje javnega zdravja
Ne spreglejte
