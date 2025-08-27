Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Sreda,
27. 8. 2025,
7.41

Sreda, 27. 8. 2025, 7.41

12 minut

Na Pagu izbruhnil množični pretep: sedem moških so pridržali

Povljana na otoku Pag | Izbruh nasilja je zmotil druge goste kampa.

Izbruh nasilja je zmotil druge goste kampa. 

Foto: Pixsell

V namestitvenem objektu kampa Povljana na Pagu je minulo nedeljo v zgodnjih jutranjih urah izbruhnil množični pretep. Trije hrvaški in dva srbska državljana, en državljan Črne gore in en državljan BiH so se najprej sprli, nato pa med seboj fizično obračunali. Policija je sedem moških pridržala zaradi kršenja javnega reda in miru, poroča Index.hr.

Policisti so ugotovili, da so okoli 5. ure zjutraj k zaposlenemu v kampu prišli hrvaški državljani, stari 30, 24 in 19 let, ter 25-letni državljan Srbije. Sprli so se s 27-letnim državljanom Srbije, 32-letnim Črnogorcem in 25-letnikom iz BiH. Prepir je kmalu prerasel v fizični obračun.

Pretep je izbruhnil znotraj objekta, nato pa so se preselili ven, kjer so še naprej motili javni red in mir ter poškodovali inventar kampa. Moške so aretirali še isto jutro in jih odpeljali na tamkajšnjo policijsko postajo. Preizkus alkoholiziranosti je bil pri večini pozitiven. Med postopkom je moške pregledalo tudi medicinsko osebje, pri treh so ugotovili lažje telesne poškodbe. 

Po končani kriminalistični preiskavi so policisti moške pridržali zaradi kršitve Zakona o prekrških zoper javni red in mir. Policija je ugotovila, da se je pred tem zgodil še en incident, in sicer sta okoli 3. ure zjutraj v gostinskem lokalu v Povljani javni red in mir motila dva hrvaška državljana, stara 24 in 19 let, ter 27-letni državljan Srbije, ki je kasneje prav tako sodeloval v pretepu v kampu. Zaradi tega je bila proti trojici vložena dodatna obtožnica, 24-letni hrvaški državljan pa je še dodatno obtožen prekrška po zakonu o preprečevanju diskriminacije. 

