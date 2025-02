Kot so pojasnili na spletni platformi za kratkoročno oddajo nepremičnin Airbnb, so na Otoku med spletnimi prevarami, pogostejšimi od tistih pri rezervaciji počitnic, le še prevare, povezane s kreditnimi karticami in lažnim predstavljanjem.

Dodaten problem za potrošnike pri tem predstavljajo umetna inteligenca in družbeni mediji, je ugotovitve študije povzela nemška tiskovna agencija dpa. Glede na raziskavo je takšnih, ki verjamejo, da so sposobni prepoznati lažen oglas za počitnice, 68 odstotkov, a jih od teh nato dve tretjini nista prepoznali z umetno inteligenco ustvarjenih fotografij počitniških nepremičnin, ki so jim bile predložene.

Na kaj morate biti pozorni

Študija je pokazala tudi, da so tveganjem posebej izpostavljeni mlajši od 30 let. Počitnice bi namreč prek družbenih medijev iskalo ali rezerviralo več kot 40 odstotkov mladih, več kot tretjina v tej starosti pa jih je izkazala pripravljenost na nakup dražjega aranžmaja, če bi ga oglaševal vplivnež ali slavna oseba.

Pri Airbnb so opozorila objavili v luči prihajajočih velikonočnih praznikov, ki jih mnogi izkoristijo za počitnice. Podjetje za najem nepremičnin Get Safe Online je nato izdalo vrsto varnostnih nasvetov v izogib prevaram.

Med njimi so pozivi uporabnikom, naj nikoli ne kliknejo nepričakovanih povezav, naj domnevne prevare vedno prijavijo, naj bodo previdni pri neobičajno poceni ponudbah ali visokih depozitih. Poleg tega se velja izogibati plačevanju potovanj z neposrednim bančnim nakazilom in pri rezervaciji držati zaupanja vrednih platform. Spletne račune je treba zaščititi z močnim geslom in večfaktorsko avtentikacijo, so še navedli.