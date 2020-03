Na Otoku bodo lahko ljudje sami ugotavljali, ali so preboleli covid-19

Direktorica infekcijske službe na angleški agenciji za javno zdravje Sharon Peacock je danes v parlamentu dejala, da so kupili 3,5 milijona testov, ki bodo javnosti na voljo v bližnji prihodnosti. Kupiti jih bo možno v spletni trgovini Amazon in lekarnah, piše STA.

Krvni test

"Ko bomo prepričani, da delujejo, bodo na voljo javnosti. Testiranje testov je majhna zadeva in predvidevam, da bo to opravljeno do konca tega tedna," je poudarila Peacockova po poročanju britanskega BBC. Gre za 15-minutni krvni test, pri katerem se posameznik zbode v prst, da dobi kapljo krvi. S testi bodo ugotavljali, ali je nekdo razvil protitelesa proti novemu koronavirusu. Testi tako pokažejo, ali je oseba v preteklosti prebolela koronavirusno bolezen 19.

Zdravstveni delavci se bodo na primer lahko vrnili na delo, če bodo ugotovili, da imajo protitelesa, ki jih telo razvije za boj proti okužbi. S takšnim testiranjem pa bodo lahko ugotavljali tudi razširjenost covida-19, je pojasnila, poroča STA.

Na pomen množičnega testiranja s tovrstnimi testi kaže tudi študija britanskih raziskovalcev, v okviru katere so z matematičnimi izračuni ugotavljali možne stopnje okuženosti med Britanci. Uporabili so različne hipotetične stopnje prenosa, pri čemer so ugotovili veliko variabilnost pri morebitnem številu okuženih. Po enem od matematičnih modelov bi lahko bilo do 19. marca okuženih že 68 odstotkov Britancev. V Veliki Britaniji se je sicer po uradnih podatkih z novim koronavirusom okužilo več kot 8000 ljudi, umrlo jih je najmanj 422, navaja STA.