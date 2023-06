Odkritje je raziskovalce spodbudilo k domnevi, da so bili prašiči na tem območju udomačeni že pred 6.000 leti.

Keramični prašiček, velik kot otroška pest, ima več lukenj, v njegovem votlem telesu pa naj bi bile lončene kroglice. Na Kitajskem so keramične kipce v obliki prašiča odkrili že na drugih prazgodovinskih najdiščih, tokrat pa gre prvič za votlega keramičnega prašička.

A unique hog-shaped pottery item - probably a child's toy approximately 6,000 years ago, was unearthed in east China.The pottery pig was found during excavations at a Neolithic site of the Ma'an Relics in the city of Wuxi. https://t.co/Ot8MnqpHcO