Znanstveniki odkrili, kaj je v notranjosti Lune

Luna je že bila obsežno raziskana. Kljub temu je vprašanje, ali je njena notranjost trdna ali tekoča, dolgo ostalo brez odgovora. Raziskovalci so zdaj razvozlali tudi to skrivnost.

Seizmološki modeli iz Nasinih misij Apollo so že zagotovili prve zapise o notranji zgradbi lune. Ti seizmični valovi se uporabljajo tudi za raziskovanje notranjosti Zemlje ali za raziskovanje potresov.

Prvi podatki so bili preveč nenatančni

Nasini seizmološki posnetki o sprva pokazali, da bi lahko bilo jedro Lune delno tekoče. Vendar so bili podatki preveč nenatančni, da bi lahko dokončen odgovor, piše nemški spletni medij t-online.

Astronom Arthur Briaud in njegova ekipa so zdaj združili podatke iz vesoljskih misij in geofizikalnih meritev, da bi razvozlali vprašanje Luninega jedra. Znanstveniki so študijo s svojimi ugotovitvami objavili v znanstveni reviji Nature. S svojimi raziskavami dokazujejo, da Lunino jedro obstaja in ga lahko tudi podrobneje opišejo.

Trdno in poltekoče jedro

Znanstveniki so ugotovili, da ima Luna trdno notranje jedro s polmerom okoli 260 kilometrov. Zunanje jedro pa je poltekoče in ima polmer okoli 360 kilometrov, še piše t-online.