Neprecenljivo odkritje: z UV-lučjo odkrili skrito poglavje Svetega pisma

Znanstveniki so s pomočjo ultravijolične svetlobe našli dolgo časa izgubljeno poglavje v Bibliji, ki so ga odkrili skoraj 1.500 let po njegovem nastanku. Novo odkritje omogoča vpogled v zgodnje prevode Svetega pisma.

Glede na študijo, ki so jo nedavno objavili v reviji New Testament Studies, izgubljeni del predstavlja enega najzgodnejših prevodov evangelijev. Knjige Nove zaveze so bile sicer napisane v letih po Kristusovem križanju.

Da so raziskovalci, vključno z Grigoryjem Kesselom z avstrijske akademije znanosti, našli poglavje, ki je bilo skrito pod tremi plastmi besedila, so uporabili ultravijolično svetlobo in ultravijolično fotografijo, poroča Independent. "Do nedavnega sta bila znana samo dva rokopisa, ki sta vsebovala starosirski prevod evangelijev," je povedal dr. Kessel.

Odkrito poglavje je interpretacija 12. poglavja Matejevega evangelija

Eden izmed njih je shranjen v Britanski knjižnici v Londonu, drugega pa so odkrili v samostanu svete Katarine na gori Sinaj. Znanstveniki so povedali, da odkrito besedilo razlaga 12. poglavje Matejevega evangelija v Svetem pismu, ki je bilo prvotno prevedeno kot del starosirskih prevodov pred približno 1.500 leti.

Novoodkrito besedilo prav tako ponuja vpogled v različne pretvorbe, ki so se zgodile s prevodi. Rokopise zdaj hranijo v vatikanski knjižnici.

Zapis je nastal najpozneje v šestem stoletju

Sirski prevod se tako razlikuje od prevoda Matejevega evangelija iz originalne grščine, kjer je zapisano: "V tistem času je šel Jezus v soboto skozi žitna polja; in njegovi učenci so postali lačni in so začeli trgati klasje in jesti," medtem ko je v sirskem prevodu zapisano: "... začeli so trgati klasje, jih drgniti v roke in jih jesti."

V študiji so znanstveniki tako zapisali, da ni dvoma, da je odkriti evangelij nastal najpozneje v šestem stoletju. "Kljub omejenemu številu datiranih rokopisov iz tega obdobja nam primerjava z datiranimi sirskimi rokopisi omogoča zožitev mogočega časovnega okvira na prvo polovico šestega stoletja," so zapisali raziskovalci.

Včasih so pergamente zaradi pomanjkanja večkrat uporabili

Kot so dodali, so zaradi pomanjkanja pergamenta na območju, kjer so našli zapise, pred več kot 1.300 leti strani pogosto ponovno uporabili, večinoma z brisanjem prejšnjega svetopisemskega besedila.

Da je tovrstno odkritje tudi dokaz, kako pomembno in produktivno je prepletanje sodobnih tehnologij in temeljnih raziskav pri obravnavi srednjeveških rokopisov, je povedala Claudia Rapp, direktorica Inštituta za srednjeveške raziskave pri Avstrijski akademiji znanosti.