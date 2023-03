Iz Firenc sporočili Američanom: Zamenjevati umetnost za pornografijo je smešno

Potem ko je morala ravnateljica šole v floridskem mestu Tallahassee odstopiti, ker so se starši otrok šestega razreda pritožili nad predmetom umetnostne zgodovine, kjer so obravnavali Michelangelov kip Davida, ki se jim je zdel zaradi golote neprimeren in celo pornografski, se je oglasil župan Firenc. Poudaril je, da umetnosti ne gre zamenjevati za pornografijo, odstopljeno ravnateljico pa povabil v Italijo in ji izrazil javno podporo.