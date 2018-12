Na judovskem pokopališču z grafiti vandalizirali nagrobnike

Na judovskem pokopališču zunaj Strasbourga v Franciji so prejšnji teden z antisemitskimi grafiti vandalizirali nagrobne kamne in spomenik na holokavst. "Ta gnusna dejanja ne morejo ostati nekaznovana," pravi francoski minister za notranje zadeve Christophe Castaner.

Vandalizem so na judovskem pokopališču Herrlisheim odkrili v torek, malo pred tem, ko je napadalec na božičnem sejmu v Strasbourgu ubil štiri ljudi, še 12 pa jih ranil. Za zdaj še ni znano, ali sta bila dogodka povezana, poroča CNN.

Storilci so sedemintrideset nagrobnikov oskrunili z nacističnimi grafiti svastike in drugimi podobnimi motivi.

"Ta gnusna dejanja ne morejo ostati nekaznovana"

Francoski minister za notranje zadeve Christophe Castaner se je v petek udeležil slovesnosti na pokopališču in razglasil vandalizem. "Ko je oskrunjeno mesto spominov, je oskrunjena celotna republika," je v petek spočil prek tvita.

Foto: Reuters

"Zjutraj sem prišel podpret judovsko skupnost in vse prebivalce Herrlishema po antisemitskih in ksenofobičnih degradacijah na tem izraelskem pokopališču," je dodal in javnosti zagotovil, da delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi našli storilce "tega škandaloznega" dejanja.

"Imam polno zaupanje v policijo, ki izvaja forenzične preiskave. Ta gnusna dejanja ne morejo ostati nekaznovana," je še povedal za CNN.

"Želimo, da ta kuga, ki je gangrena za našo družbo, izgine"

Izraelska skupnost Bas-Rhina, predela Francije, v katerem se je zgodil vandalizem, je izdala izjavo, ki se nanaša na vandalizem na judovskem pokopališču v Sarre-Unionu leta 2015.

"Medtem ko grobovi pokopališča Sarre, oskrunjeni leta 2015, še vedno niso obnovljeni, to novo sovražno dejanje samo krepi občutek razdraženosti judovske skupnosti pred rastočim antisemitizmom," so zapisali in nadaljevali: "Oblast in zlasti predsednika republike pozivamo k sprejetju učinkovitih in pragmatičnih ukrepov za zagotovitev varnosti premoženja in ljudi judovske skupnosti. Želimo, da ta kuga, ki je gangrena za našo družbo, izgine."