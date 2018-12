Zanimiv oglas, ki je na Facebooku deležen velike pozornosti

Zaradi neustreznega bivališča v prestolnici se želi 45-letni agronom iz Ljubljane preseliti v bolj zdravo in naravno okolje. Išče domovanje z zemljiščem, kjer bi v zameno za plačilo najemnine lastniku pomagal pri raznovrstnih hišnih in vrtnih opravilih. A kot pravi, je danes za vzpostavitev takšnega odnosa največja težava nezaupanje med ljudmi.

Na družbenem omrežju Facebook smo opazili oglas, v katerem 45-letni Peter iz Ljubljane išče streho nad glavo. "Iščem bivališče in kos zemlje za pridelavo hrane. Lahko gre za staro kmečko hišo. V zameno nudim pomoč pri oskrbi ohišnice, v gozdu, gospodinjstvu, mizarstvu … Star sem 45 let, občasno sta pri meni šoloobvezna sinova," je zapisano na papirnatem letaku, ki ga je Peter nalepil na eno izmed hiš na Dobrovi pri Ljubljani.

Neka uporabnica Facebooka je oglas fotografirala in ga objavila na Facebooku, zraven pa uporabnike zaprosila za čim več delitev. Doslej ga je delilo že tisoč uporabnikov.

Petra smo poklicali po telefonu in ga prosili za nekaj več pojasnil. 45-letni agronom nam je zaupal, da so ga je k objavi oglasa spodbudili prostorska stiska in zdravstveni razlogi. Živi namreč v majhnem, starem in zdravstveno neustreznem prostoru v Ljubljani, kjer se ob občasnih obiskih dveh sinov precej gnetejo.

Ker mu finančne zmožnosti ne dopuščajo nakupa kmetije, je morebitnemu lastniku kmetije v zameno za plačilo najemnine pripravljen priskočiti na pomoč pri različnih opravilih. Zelo rad na primer obdeluje les in vrtnari.

Ukvarja se s hortikulturo

Če bi lahko izbiral, bi se najraje odločil za kmetijo na Notranjskem, saj mu je ta del Slovenije najbolj pri srcu. Kot agronom ima veliko veselja s hortikulturo, kar je tudi njegov poklic. Prav zato si želi preseliti v okolje, kjer bi lahko za sebe prideloval zelenjavo in sadje. "Sprva za lastne potrebe in prijatelje, dopuščam pa možnost, da morebitno novo domovanje postane odskočna deska za ekološko pridelavo zelenjave, ki bi jo lahko tudi prodajal," je povedal.

Z zamislijo o selitvi na kmetijo se poigrava že dolgo, a ...

Pravi, da se z idejo o selitvi na kmetijo poigrava že dalj časa. Številne zapuščene kmečke hiše s pripadajočimi zemljišče bi lahko bile dobra priložnost za njemu podobne iskalce kmetij, ki si želijo iz mesta v naravo. "Prišel sem do sklepa, da je največja težava današnjega časa nezaupanje. Odnosi v zadnjih 20 letih so se bistveno poslabšali. V resnici gre za nek intimen odnos najemnika in lastnika," ugotavlja. To v težave spravlja tako iskalce domačij kot tudi njihove lastnike, ki ne želijo biti priče propadanju kmetij svojih prednikov.

Peter se zaveda, kako težko je danes vzpostaviti zaupanje med ljudmi, a vredno je poskusiti, je prepričan.