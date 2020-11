Na Hrvaškem znova rekordno dnevno število umrlih

Na Hrvaškem je v zadnjem tednu umrlo 158 bolnikov s covidom-19. Od 25. februarja, ko so v državi zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, je bilo skupaj 628 smrtnih žrtev covida-19, navaja STA.

Največ novih okužb na območju Zagreba

Najvišje dnevno število na novo okuženih so zabeležili prejšnji četrtek, ko so potrdili 2776 novih okužb. Hrvaški epidemiologi ocenjujejo, da bo število v naslednjih dneh nihalo, ne izključujejo niti možnosti, da bi v enem dnevu zabeležili več kot 3000 na novo okuženih. Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite je bilo v minulih 24 urah največ novih primerov okužb na območju Zagrebu, kjer so jih potrdili 331. V primorsko-goranski županiji je bilo 91 novih okužb, v istrski pa 46, piše STA.

Na ventilatorjih več kot sto bolnikov

Na Hrvaškem je trenutno 14.079 aktivno okuženih. V bolnišnicah zdravijo 1191 bolnikov s covidom-19, na ventilatorjih jih je 112, kar je največ doslej. V bolnišnicah imajo približno 600 ventilatorjev, hrvaška vlada pa je naročila še dodatne. Od izbruha epidemije so na Hrvaškem potrdili 54.087 okužb, okrevalo je 39.380 ljudi, trenutno jih je v samoizolaciji 26.888. Opravili so nekaj manj kot 514.200 testov, so še dodali v današnjem sporočilu, poroča STA.

Od danes v uporabi tudi hitri antigenski testi

Od danes na Hrvaškem uporabljajo tudi hitre antigenske teste na novi koronavirus. Kot so pojasnili v hrvaškem zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) jih lahko uporabljajo pri ljudeh, ki imajo simptome bolezni največ pet dni. Če je hitri test znotraj petih dni od začetka simptomov negativen, ali je minilo več kot pet dni od prvih simptomov, je treba osebo testirati tudi s testom PCR, so poudarili. Pojasnili so, da hitri testi niso tako zanesljivi kot testi PCR, zato je negativen antigenski test potrebno potrditi s testom PCR. Medtem so največjo športno dvorano na Hrvaškem, zagrebško Areno, pripravili za sprejem bolnikov s covidom-19, ki jih je vse več v hrvaških bolnišnicah. Iz zagrebškega mestnega urada za zdravstvo so ob tem sporočili, da so pripravljeni tudi na sprejem občutno višjega števila bolnikov, kot jih je zdaj.

Na Madžarskem rekordnih 84 novih smrtnih žrtev

Na Madžarskem je v zadnjih 24 urah umrlo 84 bolnikov s covidom-19, kar je največ v enem dnevu od začetka epidemije. Z novim koronavirusom se je v zadnjem dnevu okužilo še skoraj 4000 ljudi, kažejo podatki madžarskih oblasti. Te napovedujejo zaostritev ukrepov za zajezitev virusa, piše STA.

Foto: Reuters

Skupaj je ta bolezen zahtevala 1973 smrtnih žrtev. Aktivno okuženih je v državi 63.940 ljudi. V bolnišnicah je 4767 covidnih bolnikov, od tega jih je 348 priključenih na medicinske ventilatorje.

Za zdaj še brez zaostrenih ukrepov

Madžarska vlada pod vodstvom premierja Viktorja Orbana v nasprotju s številnimi drugimi evropskimi državami doslej še ni uvedla omejitev glede množičnega zbiranja, prav tako so odprte trgovine in šole. Orban je v petek pozval k spoštovanju pravil o uporabi zaščitnih mask. Te so že nekaj časa obvezne v kinodvoranah, gledališčih, trgovskih centrih in javnem prevozu, od ponedeljka pa jih je treba uporabljati tudi v restavracijah in na športnih prireditvah. Šef premierjevega kabineta Gergely Gulyas je v ponedeljek zvečer napovedal zaostritev ukrepov za zajezitev virusa. Vlada bo o tem predvidoma odločala danes in v sredo, poroča STA.

Na Novi Zelandiji prva lokalna okužba

Na Novi Zelandiji so danes potrdili prvi lokalni primer novega koronavirusa po desetih dneh, so sporočile tamkajšnje oblasti. Novozelandske zdravstvene oblasti so danes navedle, da gre pri lokalni okužbi za zdravstvenega delavca v posebni namestitvi za samoizolacijo v Christchurchu. Kje se je okužil, zaenkrat ni znano. Prve simptome bolezni je dobil v soboto.

Namestitev v Christchurchu sicer uporabljajo za samoizolacijo mornarjev iz Rusije in Ukrajine, ki v državo prihajajo s čarterskimi poleti ribiških podjetij. Zaradi okužbe zdravstvenega delavca bodo morali zdaj v karanteni ostati 24 ur dlje, kot je bilo predvideno.

V državi so sicer v zadnjem dnevu zabeležili še štiri nove uvožene primere okužbe z novim koronavirusom. Skupaj se je na Novi Zelandiji, ki ima okoli pet milijonov prebivalcev, doslej okužilo manj kot 2000 ljudi, umrlo jih je 25, piše STA.