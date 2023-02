Na desettisoče Madridčanov proti razprodaji javnega zdravstva

Več kot 250.000 ljudi po navedbah oblasti in okoli milijon po navedbah organizatorjev se je danes zbralo v središču Madridu na protestu proti "razprodaji" javnega zdravstvenega sistema, poročajo španski mediji in tuje tiskovne agencije.

Številne Špance so razjezili rezi, ki jih v javnem zdravstvu načrtuje konservativna regionalna vlada v Madridu. Kot opozarjajo, je napovedano varčevanje, še posebej na primarni ravni, "smrtno nevarno" za bolnike. "Zdravstva se ne prodaja, ampak brani," so vzklikali protestniki in zahtevali odstop regionalne predsednice Isabel Diaz Ayuso, saj da želi povsem izčrpati javni zdravstveni sistem, nato pa ga dokončno pokopati z obsežno privatizacijo bolnišnic.

K protestu je pozvala t. i. zveza za obrambo javnega zdravja, v kateri je moč združilo več kot 70 različnih civilnodružbenih skupin in organizacij, na čelu z združenji pacientov ter zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev. Podprli so jih tudi v največjih španskih sindikatih UGT in CCOO.

Kaotični delovni pogoji, slabe plače in finančno podhranjeno zdravstvo

Španska zdravniška zbornica poroča o kaotičnih delovnih pogojih, slabih plačah in finančno povsem podhranjenem zdravstvu. "Vse manj zdravnikov mora poskrbeti za vse več bolnikov," opozarjajo in navajajo podatek, da morajo v nekaterih španskih regijah zdravniki dnevno oskrbeti kar do 60 pacientov. Čakalne dobe za obravnavo pri specialistih so se v minulih letih grozljivo podaljšale. V državi naj bi primanjkovalo kar okoli 4500 zdravnikov in 38.000 medicinskih sester. Še posebej slabe so razmere v Madridu, piše avstrijska tiskovna agencija APA.

Organizatorji so želeli danes ponoviti protest, ki je potekal novembra lani in na katerem se je po ocenah regionalnih oblasti zbralo 200.000, po ocenah njih samih pa okoli 670.000 ljudi. To jim je ne le uspelo, ampak so svoj cilj presegli, piše na svoji spletni strani španski El Pais, ki sicer dodaja, da je milijon udeležencev zelo visoka ocena, verjetno podana v valu navdušenja. Na fotografijah je videti nepregledno množico, zbrano na osrednjem madridskem trgu Plaza de Cibeles in okoli njega.