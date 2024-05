Mož ji je dal dva tisoč evrov, ona pa je z nočno dejavnostjo obogatela

Nemka Carmen Mayer se je leta 2017 med nosečnostjo odločila, da bo postala milijonarka. Razlog za to odločitev je bil preprost: kljub dvema vrhunskima plačama si z možem nista mogla privoščiti nakupa lastne hiše v dragem Münchnu.

Zdaj 38-letna milijonarka Carmen Mayer je doma iz mesta Wuppertal v zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija. Študij je opravila v Düsseldorfu, doktorirala pa v Münchnu, kjer zdaj živi.

Večer, ko je doživela šok

Jeseni 2017, ko je bila noseča, je nekega večera sedela na kavču v svojem dvosobnem stanovanju v Münchnu in brskala po nepremičninskih portalih. Želela je kupiti hišo zase in za svojo družino, piše nemški medij Focus.

Tisti večer so jo cene nepremičnin v bavarski prestolnici šokirale. Kljub dvema nadpovprečnima plačama – sama je takrat delala v farmacevtskem velikanu Roche, njen mož pa kot inženir v prav tako svetovno znanem podjetju BMW – nista imela dovolj denarja za nakup lastne hiše.

Knjiga, ki ji je pomagala do bogastva

Moraš biti milijonar, da si lahko to privoščiš, je pomislila. Leta je trdo študirala, doktorirala in mislila, da je vse naredila prav. Tudi mož je dobro zaslužil. A kljub temu to ni zadostovala za lastno hišo v Münchnu.

Videoposnetek pogovora s Carmen Mayer:

Isti večer se je Mayerjeva s kolesom odpeljala v knjižnico, kjer je po srečnem naključju naletela na knjigo ameriškega poslovneža Roberta Kiyosakija Bogati očka, revni očka (ang. Rich dad, poor dad). Ko je prišla domov, jo je takoj začela brati.

Tri poti do bogastva

Kiyosaki piše, da obstajajo tri poti do bogastva: ustanovitev podjetja, nakup in najem nepremičnine ali vlaganje v delnice. Mayerjeva je takoj vedela, da se bo začela ukvarjati z delnicami. Podjetja namreč ni želela ustanoviti, prav tako se ni hotela zadolževati za nakup nepremičnin.

V naslednjih tednih in mesecih je bodoča mamica prebirala ustrezno literaturo, raziskovala po spletu ter se udeleževala konferenc in seminarjev. Doma je analizirala grafikone in opazovala trende. A je odlašala s trgovanjem z delnicami.

Ponoči je trgovala z delnicami

Njenega omahovanja je imel dovolj njen mož Markus, ki ji je nekoč dal dva tisoč evrov in ji rekel: "Zdaj pa končno začni!" Ponoči je začela po spletu trgovati z delnicami. Hitro je ugotovila, da je pri nakupih delnic uspešna. Postajala je vse pogumnejša. Med drugim je začela trgovati z opcijami.

Carmen Mayer se je odločila za trgovanje z delnicami, ker je imela kljub solidni plači premalo denarja za nakup hiše v Münchnu. Fotografija hiš v bavarskem glavnem mestu je simbolična. Foto: Guliverimage

Mayerjeva zdaj živi v svojem domu v Münchnu z možem in dvema hčerkama. Svoj cilj je dosegla in postala milijonarka. Ustanovila je tudi podjetje in njena knjiga Mamica postane milijonarka (nem. Mami goes Millionär) je že nekaj tednov na Spieglovi lestvici knjižnih uspešnic v Nemčiji, še piše Focus.