V Berlin-Kreuzbergu sta moški in ženska skočila v smrt iz goreče stolpnice. Kljub oživljanju sta umrla na kraju nesreče, je sporočil tiskovni predstavnik berlinskih gasilcev. Vzrok požara še vedno ni jasen.

Požar je izbruhnil v petek popoldne okoli 16.27 v dvanajstem nadstropju 15-nadstropne stolpnice na Lindenstrasse v Kreuzbergu, piše nemški medij Focus. Požar je prihitelo gasiti več kot sto gasilcev. Ti so pogasili požar in izpraznili stolpnico. Več ljudi so morali zdravstveno oskrbeti.

Dveh, moškega in žensko, pa gasilci niso mogli rešiti. Kot poroča nemški medij Bild, sta moški in ženska približno 20 minut držala za balkon v 12. nadstropju, nato pa hitro zaporedoma padla. "Za njima je gorel ogenj, verjetno nista več zdržala vročine," je v petek zvečer za tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik gasilcev.

Ob njunem padca je bila gasilska varnostna blazina le delno postavljena, tako da padca ni bilo mogoče dovolj upočasniti. Po besedah ​​prič naj bi moški pred padcem skušal splezati na drug balkon. Pri padcu je le delno padel na blazino.