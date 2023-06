Silovit požar zajel 36-nadstropno stolpnico #video

S posnetkov je razvidno, da se je požar razširil po celotni 36-nadstropni stolpnici Towe Two stanovanjskega kompleksa Ajman One. Požar je izbruhnil v stolpu dva od kompleksa dvanajstih stolpov. Gasilci so požar pogasili v nekaj urah.

Ajmanska policija je sporočila, da v požaru ni bilo poškodovanih in da so prizadete prebivalce preselili v hotele v Ajmanu in Sharjahu.

Brig Abdullah Al Matrooshi, generalni direktor policijskih operacij pri policiji v Ajmanu, je dejal, da so na kraj požara pripeljali mobilno policijsko postajo, ki je pomagala pri zavarovanju kraja in usmerjanju prebivalcev. Za prizadete prebivalce so zagotovili sedem avtobusov in jih prepeljali do omenjenih nastanitev.

To pa ni prvi požar v stolpnici Ajman One. Leta 2016 se je ogromen požar začel v 26-nadstropnem stolpu Tower Eight, preden se je razširil na stolp Tower Six. Trije drugi stolpi v naselju s 3.646 stanovanji blizu Corniche so utrpeli manjšo škodo.