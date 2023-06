Ponoči zagorela stanovanjska hiša, gasilci se še vedno borijo s požarom

Policisti Operativno komunikacijskega centra Policijske uprave Maribor so bili danes okoli treh ponoči obveščeni o požaru stanovanjske hiše na območju Policijske postaje Podlehnik. Kot so sporočili, gasilci požar še vedno gasijo, na kraju dogodka so tudi policisti, ki so zavarovali območje in izvajajo ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi. Po prvih zbranih obvestilih ni nihče telesno poškodovan.