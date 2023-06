105 gasilcev nad požar v Lenartu, dve osebi poškodovani #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V gašenju požara, ki je v nedeljo popoldan izbruhnil v zbirnem centru nevarnih odpadkov podjetja Salomon v Lenartu, je sodelovalo 105 gasilcev osmih prostovoljnih gasilskih društev. Pri tem naj bi se poškodovala gasilec in varnostnik.

Mariborsko policijsko upravo so o požaru na območju Lenarta v Slovenskih goricah obvestili ob 15.46. "Zagorelo je na območju zunanjega skladišča podjetja, v betonskem boksu, v katerem naj bi bila predvsem plastika," so zapisali v poročilu.

Po navedbah policije je 105 gasilcev približno ob 18. uri požar tudi pogasilo.

Ponoči se je na pogorišču spet pojavil dim, so na Facebooku objavili pri PGD Lenart.

Šlo je za samovžig

Po nestrokovni oceni je nastalo za 20 tisoč evrov škode, so še navedli pri policiji. V podjetju Salomon sicer škodo ocenjujejo na okoli deset tisoč evrov, kot so pozno zvečer sporočili za Radio Slovenija in povedali, da se je zgodil samovžig.

Direktor dejavnosti ravnanja z odpadki Primož Gabrič zavrača očitke o slabi požarni varnosti in pojasnjuje, da je podjetje po lastniških spremembah prisluhnilo dolgoletnim pozivom po selitvi na primernejšo lokacijo, je po navedbah STA še navajal radio. V podjetju je zadnjič gorelo leta 2019.

Policisti so opravili ogled kraja požara, o dogodku pa še zbirajo obvestila.