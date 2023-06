Sevniški gasilci pozivajo: zaprite okna in se ne zadržujte v bližini požara #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gasilci so požar lokalizirali, a še vedno aktivno gori v notranjosti objekta.

Zagorelo je v skladišču železniške postaje v Sevnici, je sporočila Gasilska zveza Sevnica. Poškodovan ni nihče. Vse, ki so v bližini železniške postaje, gasilci opozarjajo, naj bodo previdni in naj zaprejo okna. Še vedno aktivno gori v notranjosti.

Gasilci Gasilske zveze Sevnica so požar lokalizirali, za zdaj gori le na enem območju objekta. Na kraju dogodka je 56 gasilcev Gasilske zveze Sevnica in policisti.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so za 24 ur dejali, da je požar zajel večji skladiščni prostor in streho objekta. V požaru ni bil nihče poškodovan, vsa vozila pa so bila pravočasno umaknjena. Objekti v bližini za zdaj niso ogroženi.

Gasilci so progo zavarovali, zaprti so trije tiri. Na železniški postaji je trenutno deset potnikov, ki niso ogroženi. Promet je bil ustavljen za približno eno uro.

Kriminalisti bodo ogled požarišča najverjetneje opravili jutri. Po prvih ocenah naj bi v požaru nastala velika premoženjska škoda, še poroča 24ur.com.