Velik požar ob hiši Andreja Pečjaka, to je prvi odziv lastnikov

Včeraj je zagorelo nekdanje poslopje Metron Inštituta Andreja Pečjaka. Zgorel je namreč njegov prvotni gospodarski objekt v Češnjici pri Kropi nad Podnartom, stanovanjski del stavbe pa so gasilci uspeli rešiti.

Kot je za Siol.net povedal Pečjak, je zgorelo gospodarsko poslopje, ob katerem stanujejo. V tem poslopju so bili parkirani avtomobili, ki pa so jih uspeli pravočasno umakniti. Gasilci so omejili požar, da se ta ni razširil na stanovanjski del poslopja.

Pečjak poudaja, da Metron Inštitut normalno posluje. Sreča v nesreči je namreč bila, da so proizvodnjo iz zdaj poškodovanega objekta pred enim letom preselili v novo poslopje v Podnartu. Del proizvodnje Metron Inštituta se nahaja tudi v Brežicah.

Metron Inštitut se danes ukvarja predvsem s proizvodnjo polnilnih kablov in polnilnic za električna vozila. Letos so svojo izpostavo odprli tudi na Severnem Irskem, kjer se nadejajo poslov na velikem britanskem avtomobilskem trgu.

Foto: Krajevna skupnost Podnart

Foto: Krajevna skupnost Podnart

Foto: Metron inštitut