Ljubljanski gasilci pred poletjem zmerno optimistični

Ob povečani požarni ogroženosti je prepovedano vsakršno kurjenje. "Če pride do požara in se ugotovi, kdo je ogenj zakuril, je ta kazensko odgovoren," je povedal Iztok Zajc, vodja preventivne službe v Gasilski brigadi Ljubljana.

Ob povečani požarni ogroženosti je prepovedano vsakršno kurjenje. "Če pride do požara in se ugotovi, kdo je ogenj zakuril, je ta kazensko odgovoren," je povedal Iztok Zajc, vodja preventivne službe v Gasilski brigadi Ljubljana. Foto: PGD Dolnji Logatec

Po njegovih besedah se vsako leto spoprijemajo s povečano požarno ogroženostjo. "Ta je seveda odvisna od vremenskih razmer, prej in večje ko je sušno obdobje, prej lahko pričakujemo razglašeno povečano požarno ogroženost," je pojasnil. Požarno ogroženost sicer razglasi uprava za zaščito in reševanje na podlagi podatkov agencije za okolje, največkrat pa jo razglasijo le za določeno območje, ne za celotno državo.

Posamezniki lahko preventivno delujejo tako, da če opazijo kakršenkoli dim, to čim prej sporočijo na center za obveščanje na številko 112, ob majhnem dimu ali ognju pa ga lahko poskušajo pogasiti tudi sami s pomočjo priročnih gasilnih sredstev, kot so pesek, zemlja in mivka, svetuje Zajc. Gasilci pa so tisti, ki morajo čim prej ukrepati in zmanjšati škodo.

Povečana požarna ogroženost pomeni prepoved kurjenja

Opozoril je, da je ob povečani požarni ogroženosti prepovedano vsakršno kurjenje. "Če pride do požara in se ugotovi, kdo je ogenj zakuril, je ta kazensko odgovoren," je povedal.

V Gasilski brigadi Ljubljana delo poteka neprestano, gasilci pa so vedno pripravljeni. V dnevni službi potekajo usposabljanja, vaje in vzdrževanje materialno-tehničnih sredstev, delovne naloge pa prekinejo ob intervencijah, je pojasnil svetovalec za javno gasilsko službo Robert Okorn.

Naravne nesreče vse pogostejše

Ljubljanski poklicni gasilci največkrat posredujejo v tehničnih intervencijah, kot sta odpiranje vrat in puščanje vode ali radiatorjev, ter ob neurjih. Okorn je opozoril, da je naravnih nesreč, kor so neurja, vetrolomi in poplave, vedno več, zato poskušajo dobiti primere dobrih praks tudi iz tujine.

Trenutno sodelujejo v projektu Localience, v katerem želijo izboljšati sodelovanje med državnimi institucijami, odgovornimi za obveščanje, zaščito in reševanje, ter organizacijami na lokalni ravni, ki pred in med ekstremnimi vremenskimi dogodki skrbijo za obveščanje ljudi.

Poletje je čas številnih gasilskih veselic, pripravljajo jih tudi ljubljanska prostovoljna društva. Zajc je pojasnil, da je glavni namen veselic druženje krajanov, ob tem pa pridobivanje finančnih sredstev za delovanje društev in nakup opreme, ki jo potrebujejo.