Nevarno majanje 300-metrskega nebotičnika, panično bežali na prosto #video

Nebotičnik se je brez očitnega razloga začel nevarno majati okoli 13. ure. Stavbo so evakuirali ter jo dobro uro kasneje tudi zaprli.

Pristojni organi so sporočili, da so po pregledu več seizmoloških postaj v okolici ugotovili, da v mestu danes ni bilo potresa. Prav tako ni bilo vidnih razpok na tleh okoli stavbe in na zidovih. Lokalne oblasti so še sporočile, da so vse ljudi varno evakuirali.

Zrušenje visokih stavb je na Kitajskem sicer precej pogost pojav, saj jih zaradi ohlapnih standardov in pospešene urbanizacije pogosto zgradijo v naglici.

People in Shenzhen reported to have fled the 73-story SEG Plaza after the building tilted on its foundations. No earthquake recorded in the area https://t.co/OV0g4Luz5O