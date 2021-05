Huda nesreča: iztirilo se je 47 vagonov z nevarnim tovorom, množična evakuacija #video #foto

Nesreča vlaka podjetja Union Pacific se je zgodila včeraj popoldne, ko se je iztirilo 47 vagonov, polnih amonijaka in mineralnega gnojila.

Podatkov o smrtnih žrtvah in poškodovanih ni, so pa lokalne oblasti že eno uro po dogodku izdale navodilo za hitro evakuacijo prebivalcev na območju osmih kilometrov. Lokalne oblasti so še poročale, da naj bi bilo za železniško nesrečo krivo sesedanje mostu, čez katerega pelje železniška proga.

"Na vlaku ni bilo poškodovanih, evakuirali smo približno 80 ljudi "so sporočili iz oddelka za nacionalno varnost in upravljanje izrednih dogodkov v Iowi. Ken Hus, vodja gasilcev v Sibleyju, pa je potrdil, da so bile v vagonih in cisternah večje količine amonijaka in gnojila.

A freight train hauling fertilizer derailed and caught fire near Sibley, Iowa, sending plumes of smoke into the air.



Officials said there were no immediate reports of injuries, but nearby residents were evacuated as crews scrambled to put out the flames. https://t.co/jIyerjJlJf pic.twitter.com/u69rwVjqHP