Morbidna prtljaga avstrijskega turista šokirala Hrvate

"Letos peljejo na morje tudi babico?" so se pošalili na strani Dnevna doza prosječnog Dalmatinca na Facebooku, potem ko so v predoru Mala Kapela fotografirali avstrijskega turista, ki je na strehi svojega kombija imel mrliško krsto. Kaj je prevažal v njej in ali jo je uporabil namesto strešnega kovčka za prtljago, ni znano, je pa dejstvo, da je šokiral številne potnike, ki so se peljali mimo njega.