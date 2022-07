Hrvaška se krohota poslanki HDZ: "Če verjamete ali ne, res je to rekla" #video

Tanja Burić, poslanka največje hrvaške parlamentarne stranke HDZ, je med ponedeljkovim govorom v Saboru, beseda je tekla o aktualni turistični sezoni, navedla podatek, da je na Hrvaškem trenutno zaposlenih milijarda in 640 milijonov ljudi. Poslanka, ki naj bi jo zmedle decimalke in napačna interpretacija grafa s podatki o zaposlenih Hrvatih, se ni popravila, so jo pa na napako za faktor tisoč zelo rade volje opomnili hrvaški mediji in komentatorji na družbenih omrežjih.