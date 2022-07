Nisem bila pijana: Voditeljica sprožila salve smeha in zgražanja #video

Sama pravi, da je šlo za prekomerno utrujenost, ki je bila posledica izčrpanosti in nedavne izgube očeta, in ne za alkoholiziranost. Njeno pojasnilo sicer ni prepričalo zaposlovalcev, ki so jo suspendirali, kasneje pa je tudi sama oznanila, da s televizijsko hišo ne bo podaljšala pogodbe, ki ji poteče 31. julija.

Viewers expressing concern over train wreck of local evening newscast out of Albany. Anchor Heather Kovar appeared disheveled, misspoke, and slurred her words for the entire newscast. Here, she tries to set up the weather and toss to the meteorologist, who’s name she gets wrong. pic.twitter.com/70jwwvykKt