Plažo na otoku Krk zavzeli neobičajni kopalci #video

V torek so na hrvaškem otoku Krk v naselju Risika kopalci opazili mamo kravo in telička, ki sta se sprehajala po plaži in se želela ohladiti v morju, poroča hrvaški portal 24sata.

"Prišli smo v bar na pijačo. V trenutku, ko sem z makadamske ceste, ki vodi proti Vrbniku, prišla do avta, sem opazila kravo in telička. Previdno sem pospravila stvari v avto in stekla po mobilni telefon, da bi posnela, kaj se je zgodilo," je za 24sata povedala bralka, ki je bila priča nenavadnemu prizoru na plaži v Risiki.

"Eno od najlepših doživetij tega poletja"

"Zaradi dežja na plaži ni bilo veliko ljudi, tako da se krava in teliček nista bala. S tekanjem po plaži sta razveselila več opazovalcev. Opazovalo nas je približno deset ljudi. Kot lahko vidite na posnetku, je teliček skakal po plaži in se zabaval. Tega smo se razveselili vsi in zagotovo bo ostalo v našem spominu kot eno od najlepših doživetij letošnjega poletja. Krava se je v morju poskušala tudi osvežiti, a ji ni uspelo," je še dodala.

Kmalu po tem, ko sta krava in teliček prišla na plažo, so opazovalci stopili v stik z lastnikom, ta ju je odpeljal.